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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) — никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 15.04
Источник: AP 2020

«В интервью РБК сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков — это абсурд. Конечно, об этом речь не идет», — написал Кудрин в среду на своей странице в Twitter.

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«Государства часто больше занимают в такие кризисные периоды. Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения», — добавил экс-министр финансов.

В понедельник Кудрин заявил, что Минфину стоит увеличить заимствования в 2020 году ради дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, по его словам, государство может привлечь часть средств, которые россияне хранят в банках: обычно привлеченные средства банки выдают в виде кредитов, но сейчас спрос на них будет меньше и вложения в гособлигации станут для банков оправданным и надежным маневром.

Однако слова Кудрина не всеми были поняты правильно, в соцсетях разошлась такая оригинальная интерпретация, как трансформация вкладов в долговые бумаги.

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