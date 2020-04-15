Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

«В интервью РБК сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации.
«Государства часто больше занимают в такие кризисные периоды. Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения», — добавил
В понедельник Кудрин заявил, что Минфину стоит увеличить заимствования в 2020 году ради дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, по его словам, государство может привлечь часть средств, которые россияне хранят в банках: обычно привлеченные средства банки выдают в виде кредитов, но сейчас спрос на них будет меньше и вложения в гособлигации станут для банков оправданным и надежным маневром.
Однако слова Кудрина не всеми были поняты правильно, в соцсетях разошлась такая оригинальная интерпретация, как трансформация вкладов в долговые бумаги.