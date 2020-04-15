19:06 (мск), источник: ТАСС
Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рост курсов американской и европейской валют происходит на фоне дешевеющей нефти.
Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 рубля.
Рост курсов европейской и американской валют происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, по данным на 18:26 мск, цена на июньские фьючерсы нефти Brent снижается на 7,94%, до $27,25 за баррель.