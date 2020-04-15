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19:06 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рост курсов американской и европейской валют происходит на фоне дешевеющей нефти.

ЦБ: $ 73.7145   +0.40 € 80.6731   +0.55 ММВБ: $ 75.2325   +2.23 € 82.0400   +1.88
Источник: AP 2020

Курс евро в ходе торгов Московской биржи вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара прибавил 3% и достиг отметки в 75,23 рубля.

Рост курсов европейской и американской валют происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, по данным на 18:26 мск, цена на июньские фьючерсы нефти Brent снижается на 7,94%, до $27,25 за баррель.

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