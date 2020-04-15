21:58 (мск), источник: Известия
Центробак выступил за рост числа операций по картам без ввода PIN-кода
Центральный банк (ЦБ) России выступил за увеличение числа операций, которые можно совершить по банковским картам без ввода
Кроме того, крупнейшие банки страны поддержали рост лимита платежных карт. На сегодняшний день он составляет 1 тыс. рублей по картам «Мир» и MasterCard и 3 тыс. — по Visa.
Данная мера призвана сократить очереди на кассах в супермаркетах. В кредитных организациях уверены, что это позволит притормозить распространение коронавирусной инфекции. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, минимальный размер операции целесообразно увеличить в два раза — до 2 тыс. рублей.
В ЦБ «Известиям» сообщили, что поддерживают данную идею.
«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их
При этом в России все чаще используют оплату с помощью умных устройств, таких как Apple Pay и Google Pay на смартфоне, при которой не нужно вводить