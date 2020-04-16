07:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бензин изолировался от машин
Топливо может подешеветь
На фоне падения спроса на топливо розничные цены на него стали снижаться. Так, по данным Росстата, на прошлой неделе стоимость бензина сократилась на 0,1%. Впрочем, оптовая стоимость топлива снижается еще с февраля, но нефтяники не снижают цены на заправках, поскольку вынуждены платить все большие суммы демпфирующего акциза в бюджет. Сейчас рынок переполнен топливом, и если компании не сократят переработку, оптовые и розничные цены могут продолжить снижение.
Стоимость бензина на российских АЗС за прошлую неделю в среднем уменьшалась на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Незначительное снижение цен произошло впервые за 11 недель, тогда как в целом за год бензин уже подорожал на 0,3%. По данным ЦДУ ТЭК, в среднем в России литр АИ-92 продается за 43 руб., АИ-95 — за 46 руб.
Как правило, динамика розничных цен на топливо повторяет изменение его стоимости в опте с определенным лагом. Также обычно топливо в России весной дорожает в связи с активизацией спроса и ремонтами на НПЗ. Однако сейчас ситуация иная, поскольку спрос резко упал на фоне коронавируса. По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, пролив на АЗС сократился на 30%. С большой вероятностью показатель спроса снизится еще больше
Однако, несмотря на это, ценник на заправках практически не меняется.
Чистая маржа реализации АИ-92 на АЗС по состоянию на 10 апреля составляла 2,9 руб. за литр, отмечает гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов. «Это нормальная маржа, а вот чистая маржа нефтебаз радикально высокая — 4,7 тыс. руб. за тонну топлива (нормальный уровень составляет около 1 тыс.)», — говорит эксперт.
В оптовом сегменте премии никакой нет, напротив, НПЗ сейчас продают автобензин с огромным дисконтом относительно экспортной альтернативы, добавляет Иван Хомутов.
По его оценке, выплаты по демпферу на бензин в апреле могут составить около 18 тыс. руб. на тонну, в таком случае дисконт к цене экспорта составит 5 тыс. руб. «Демпфер по своей величине практически равен цене внутреннего рынка без учета косвенных налогов, то есть вроде бы есть предпосылки для существенного роста оптовых цен на бензин внутри страны, но они пока не реализовались — на рынке образовался профицит продукта. По нашим прогнозам, по итогам апреля спрос на бензин в стране упадет минимум на 40% в годовом выражении», — говорит он. По мнению Ивана Хомутова, если нефтекомпании не сократят переработку, приведя производство топлива в соответствие со спросом, оптовые цены на бензин могут продолжить снижение, что окажет давление и на розницу.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил в интервью «Ъ» 14 апреля, что компания может снизить загрузку НПЗ в мае на 10−15%. По словам собеседников «Ъ» на рынке, такой вариант рассматривают и другие крупные игроки.
Дмитрий Козлов