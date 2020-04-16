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01:10 (мск), источник: Известия

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:54 MSK, 16.04
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По мнению экспертов, сильнее всех во время кризиса пострадает сфера услуг. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Так, из-за режима самоизоляции сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков отраслей. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и общепитов.

Прогнозируемый ущерб всей сферы услуг — 77,5%, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%.

Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%.

По мнению аналитиков, власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Например, правительство уже приняло меры оперативного реагирования — в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т. д.

В обновленном прогнозе НРА представили три сценария развития событий с учетом шоков, падения ВВП и реальных зарплат примерно на 3%, а также повышение курса доллара до 85−90 рублей.

Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.

При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4−0,7% и курс доллара в 75−80 рублей.

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