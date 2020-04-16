Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
09:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский министр попытался получить кредит на зарплату и не смог

Министр экономического развития России Максим Решетников для проверки работы механизма выдачи кредитов под ноль процентов малому и микробизнесу попытался лично получить заем, но не смог сделать это. О ситуации чиновник рассказал в своем Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Решетников позвонил «в два крупнейших банка».

В одном ему на «горячей линии» рассказали, что правительство якобы не подписало соответствующее распоряжение, а в другом предложили выдать кредит только в мае.

По словам министра, после этого он связался с руководством банков. Он подчеркнул, что пока статистика выдачи кредитов выглядит удручающей. Из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей выдано только 400 миллионов рублей, еще 1,1 миллиарда одобрены, но деньги предприниматели все еще не получили.

Ранее на такую же проблему обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе контрольной попытки получить кредит 132 из 158 компаний в 29 регионах России получили отказ. Еще 15 заявок в настоящее время находятся на рассмотрении, шести компаниям заем одобрили, но не выдали, а получить реальные деньги смогли только шесть обратившихся предпринимателей.

Читайте также
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное

При этом самой частой причиной для отказа было отсутствие у компании зарплатного проекта в конкретном банке, что не требуется законом о зарплатных кредитах бизнесу.

Признал проблему и президент России Владимир Путин. На совещании с правительством накануне, 15 апреля, он подчеркнул, что банки неохотно идут навстречу заемщику. Глава государства поручил упростить доступ бизнеса к деньгам, а также распространить программу «нулевых кредитов» на средние и крупные предприятия.

Условия кредитов для выдачи зарплаты предусматривают, что взять его можно до 1 октября на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит ноль процентов, а затем вырастет до четырех процентов. Таким образом власти решили поддержать бизнес в условиях остановки предприятий из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
 Самая красивая женщина в мире запустила новый тренд. Фото
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Заразившийся вирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика вируса
СМИ: первый зараженный COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Ученые предупредили об опасных последствиях от коронавируса
Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Здоровье
Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей Чрезмерная тревожность опасна так же, как и бесстрашие.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Авто
Мир на карантине: рассказы водителей из разных стран Авто Mail.ru связался с автомобилистами, живущими в разных уголках нашей планеты, и узнал, как им живется во время пандемии COVID-19
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Самые ужасные платья 241
Путешествие Фроши. Пункт 9. Екатеринбург. 180
Сценарий 179
Перемены в жизни 176
Леди
Екатерина Варнава призналась, что поправилась на 10 килограммов В разговоре с Ольгой Бузовой звезда рассказала, из-за чего набрала вес.
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Коронавирус пришел за Винокуром
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь