13:57 (мск), источник: Forbes
Бывший советник Путина обвинил в обвале рубля биржевых спекулянтов и ЦБ
Рубль обвалился в марте
Падение рубля в марте после обвала цен на нефть можно было бы предотвратить, если бы Банк России «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты», заявил телеканалу РБК министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Он считает, что власти могли стабилизировать рубль «на любом уровне».
Падение рубля вслед за нефтью объясняется, в первую очередь, действиями спекулянтов на бирже: они используют при торговле биржевых роботов при отсутствии противодействия со стороны ЦБ, передает слова Глазьева РБК.
Вот эти роботы, которые формируют спекулятивный вал. Они настроены на нефтяные цены. Как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. У нас привязка к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит.
По его мнению, то, что рубль мог и не упасть вслед за нефтью, подтверждается в том числе тем, что валюты других нефтедобывающих стран, в том числе Саудовской Аравии, не упали (саудовский риал официально привязан к доллару в соотношении 3,75:1).
В условиях пандемии коронавируса и кризиса у «плавающего» курса рубля могут возникнуть «кошмарные» последствия, добавил Глазьев.
Он привел в пример дефицит: «Вот сейчас правительство борется с дефицитом, ажиотажный спрос к дефициту приводит. Мы ограничиваем вывоз товаров, мы всячески пытаемся стабилизировать ситуацию, но не коронавирус стал причиной роста потребительского спроса, а падение курса. Люди боятся, что завтра все это будет стоить дороже», — заявил министр ЕЭК.
Сергей Глазьев с 2012-го по 2019 год занимал должность советника президента России. Он известен своими резонансными предложениями, например не возвращать кредиты США, отказаться от доллара или как раз заморозить курс рубля. Путин уволил его в октябре, после чего Глазьев перешел в ЕЭК.
На посту советника президента Глазьев не раз критиковал ЦБ. Например, называл в 2015 году кризис результатом слишком жесткой денежной политики или призывал ограничить операции в наличной валюте. В 2016-м он оценил потери от политики Центробанка в 10 трлн рублей.