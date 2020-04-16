Мишустин раскритиковал Решетникова из-за льготного кредитования бизнеса

15:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Во время заседания правительства министр экономики сказал, что льготные кредиты для банков убыточные, поскольку административные расходы они берут на себя. «Мы исходим из того, что это их инвестиции на поддержание экономики своих клиентов, и текущих, и будущих, поэтому они должны быть в этом заинтересованы», — сказал Решетников.
Михаил Мишустин на это ответил: «Что значит — убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется, и фактически по объему… Да, мы сегодня сказали, что это примерно 150 млрд, чтобы у нас была фактически картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень. Ну как так?» — сказал
Напомним, что правительство запустило механизм льготных кредитов для предпринимателей, чтобы сохранить занятость в условиях распространения коронавируса. С 6 апреля компании могут взять кредит на срок до 12 месяцев. В первые полгода ставка будет нулевой, далее — 4%. Однако с выдачей кредитов возникли проблемы. Максим Решетников сам попробовал взять льготный кредит, но договориться о займе ему не удалось.