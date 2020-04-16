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15:59 (мск), источник: Ведомости

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России. Ставка пошлины на экспорт нефти в мае сократится на 87% в сравнении с апрелем до минимума с 2002 г., когда начал действовать нынешний механизм взимания пошлин, отмечает агентство.

Источник: Reuters

Размер экспортной пошлины устанавливается каждый месяц по средней цене на нефть марки Urals, которая в период с 15 марта до 14 апреля стоила в среднем чуть больше $19 за баррель.

Рекордно низкий уровень поступлений в бюджет от экспорта нефти тревожен для России, которая получает около 40% дохода от нефти и газа, а также должна увеличить расходы на миллиарды рублей для поддержки экономики во время пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. Именно падения доходов хотел избежать Кремль, когда согласился на «беспрецедентное» сокращение добычи нефти с ОПЕК и другими добывающими странами, пишет агентство.

10 апреля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 г. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате сильно упали цены на нефть, на которую до этого снизился мировой спрос из-за пандемии COVID-19.

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