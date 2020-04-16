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14:50 (мск), источник: Forbes

«Оставьте ее в недрах»: Белый дом может начать платить нефтяникам за отказ от добычи

Белый дом подумывает о выплатах американским нефтяным компаниям за отказ от добычи. Схема хитрая: по сути, администрация купит у производителей нефть, которая еще находится в недрах, и попросит ее оттуда не извлекать.

Источник: AP 2020

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность финансовой поддержки частных производителей нефти за отказ от ее добычи, сообщили источники Bloomberg. Так Белый дом хочет смягчить последствия избытка топлива на рынке, который привел к падению цен и приблизил некоторых нефтедобытчиков к банкротству, отмечает агентство.

Министерство энергетики подготовило примерный план, который касается 365 млн баррелей нефти. Эти неиспользованные резервы предлагается обратить в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций, говорят собеседники Bloomberg. Федеральные законы позволяют минэнерго США запасать до 1 млрд баррелей нефти без указания, куда они должны быть направлены. Это дает возможность хранить сырье за пределами существующих резервов правительства и даже запрещать его добычу.

В этом случае правительство, по сути, купит нефть в недрах, но попросит производителей пока не извлекать и не поставлять ее.

Если Белый дом остановится на таком варианте, то контракты будут заключены на основе уже разведанных резервов, но их разработка будет отсрочена на несколько лет или на неопределенный срок. Когда эту нефть все-таки добудут, компании смогут ее продать, но доходы получит минфин США, описал процесс Bloomberg. Компании предполагается выбирать на аукционе по принципу самой низкой цены. Подобная сделка может оказаться беспрецедентной, добавило агентство.

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Такой план можно охарактеризовать как «оставьте нефть в недрах», и он потребует ассигнований от конгресса примерно на $7 млрд в текущих ценах. При этом администрация Трампа недавно уже потерпела неудачу при попытке получить $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва: это может помешать и новому плану, заметил Bloomberg. Но сделка может оказаться еще и выгодной для бюджета: купив 365 млн баррелей нефти WTI по $19,87 за баррель и продав, например, по средней в 2019 году цене в $57,04 за баррель, он получит дополнительные $13 млрд. Даже продажа на уровне $30 за баррель принесет $4 млрд выгоды.

Нефтехранилища из-за низкого спроса и большого объема производства переполняются по всему миру, предупредило Международное энергетическое агентство. 3 апреля Трамп попросил министра энергетики подумать, где еще можно разместить невостребованное топливо. Минэнерго США обсуждает плавучие танкеры, неиспользованные хранилища на нефтеперерабатывающих заводах и даже подземные соляные пещеры, заявили источники Bloomberg. Но, по их словам, это займет слишком много времени.

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК+, 12 апреля договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. Свой вклад в сделку внесут США, Бразилия и Канада, в которых суточная добыча сократится на 3,7 млн баррелей, сообщал Bloomberg. Эксперты замечали, что этого сокращения недостаточно для восстановления баланса на рынке.

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