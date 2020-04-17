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00:31 (мск), источник: РИА Новости

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников в эфире программы «Познер» на Первом канале исключил вероятность дефолта в России.

Источник: РИА "Новости"

Решетников ответил отрицательно на вопрос ведущего о том, есть ли минимальный риск повторения в стране дефолта, как в 1998-м году.

Министр добавил, что в нынешней ситуации государству следует помочь бизнесменам, чтобы у них «осталось желание» продолжать свое дело.

«Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику», — сказал Решетников.

Он сравнил нынешние антикризисные меры с теми, которые были приняты в 2008 году. Так, глава Минэкономразвития, обратил внимание, что в настоящее время государство занято спасением малого и среднего бизнеса, а не крупных предприятий.

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Кроме того, министр напомнил, что Россия сталкивалась с серьезными кризисами в 2008 и 2014 годах, и указал на цикличность в развитии экономики.

«То, что сейчас происходит, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов — в первую очередь, мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», — заключил Решетников.

Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигло двух миллионов, более 130 тысяч скончались. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

На сегодняшний день в России выявили около 28 тысяч инфицированных, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались. Россиян призвали соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах и носить маски.

Власти разработали пакет экономических мер для поддержки бизнеса и граждан.

Так, накануне Владимир Путин предложил оказать безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от распространения коронавируса.

Кроме того, правительство подготовило ряд налоговых послаблений для предприятий и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от кризиса.

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