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05:51 (мск), источник: РИА Новости

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 158 033 +94 872
Скончалось144 221 +7 283
Выздоровело543 732 +31 700
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.

Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — ред.).

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

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В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

По последним данным, в Китае подтверждены 82 367 случае заражения коронавирусом, 77 944 человека выписаны из больниц, 3342 скончались.

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