ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.
Согласно докладу, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — ред.).
Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.
В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
По последним данным, в Китае подтверждены 82 367 случае заражения коронавирусом, 77 944 человека выписаны из больниц, 3342 скончались.