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12:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус обрушил экономику Китая. На очереди — остальной мир

Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии Covid-19. Это чревато проблемами для всего мира.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 165 500 +93 272
Скончалось145 705 +8 039
Выздоровело550 453 +31 853
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 17.04
Источник: GETTY IMAGES

Китай первым из ведущих мировых держав принял удар вируса и ушел на карантин. Он же первым отчитался в пятницу об экономических последствиях. Они беспрецедентны. Экономика страны усохла на 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год.

Китай не знал подобного со времен разрухи и репрессий «культурной революции» Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.

Спад в Китае скажется на каждом жителе планеты.
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Китай сейчас — это 17% мировой экономики, а не 4%, как в прошлую эпидемию коронавируса SARS в 2002—2003 годах. Да и масштабы пандемии несопоставимы. Тогда атипичной пневмонией заразились 8 тысяч человек в 26 странах, и около 800 — примерно каждый десятый — умерли. Сейчас только умерших уже 150 тысяч, а число заболевших превысило 2 млн человек.

Китаю еще повезло

Спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой. Они в большинстве своем зависят от притока зарубежного капитала, а он за время эпидемии бежит от них быстрее, чем в прошлый кризис 2008—2009 годов.

Всемирная ассоциация финансистов Institute of International Finance (IFF) подсчитала, что с середины января, когда стали вырисовываться масштабы эпидемии в Китае, отток денег с развивающихся рынков составил 100 млрд долларов и намного превысил вывод капитала даже на пике финансового кризиса десятилетней давности. И он ускоряется: только в марте утекло более 80 из этих 100 млрд.

Китайские порты сначала простаивали из-за карантина, а теперь — из-за падения спроса на заболевшем Западе | Источник: GETTY IMAGES

Однако Китай — исключение. Капитал оттуда не утекает, а наоборот притекает благодаря не связанной с вирусом финансовой либерализации.

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Но если даже с притоком зарубежных денег экономика Китая все равно страдает, то что же будет с другими развивающимися странами, откуда западные капиталы бегут?

Ведь вывод западных денег обещает им девальвацию, падение уровня жизни, увеличение расходов на обслуживание старых долгов и сложности с привлечением новых. И это в ситуации, когда казна и так пуста, поскольку расходы выросли из-за чрезвычайных трат на борьбу с эпидемией, а доходы сократились, так как бизнес и население беднеют, а экспортные товары, вроде сырья или комплектующих, дешевеют.

Китаю подешевевшие нефть и металлы, напротив, на руку: он — крупнейший в мире импортер природных ресурсов. Кроме того, данные первого квартала не в полной мере учитывают второй шок для китайской экономики — внешний.

Вслед за спадом производства и потребления внутри страны «мировая фабрика» столкнулась с падением спроса на его продукцию в развитых странах.
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Китай производит почти половину комплектующих для конечной продукции развитых стран. Если спрос на айфоны и автомобили на Западе сокращается, поставщики в Китае разоряются, а его экономика тормозит. Однако этот шок будет отражен только в результатах второго квартала, за апрель-июнь. О них мы узнаем в середине лета.

Вирус пришелся Китаю совсем некстати. Экономика и без него была ослаблена: в прошлом году она выросла лишь на 6,1%, чего с ней не случалось с конца прошлого века.

Помимо внутренних структурных причин, связанных с переходом к более зрелой модели роста, основанной больше на потреблении, чем на производстве, экономическую активность подорвали торговая война с США и протесты в Гонконге.

Коронавирус знаменовал начало новой эры. В этом году китайская экономика вырастет на жалкие 2,5%, полагают аналитики, опрошенные ведущими агентствами Рейтер и Блумберг. Даже в 1990 году после кровавого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине китайский ВВП прибавил почти 4%.

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