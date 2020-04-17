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13:44 (мск), источник: Forbes

Испания начнет раздавать деньги населению

Правительство Испании пообещало в мае начать выплачивать семьям с наименьшим доходом «минимальный прожиточный минимум», сообщила газета El Mundo. Помощь будет оказываться на постоянной основе, и ее будут получать более 1 млн домохозяйств.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:38 MSK, 17.04
Источник: AFP 2020

«Правительство берет на себя обязательство перед семьями и теми, кто испытывает серьезные трудности в покрытии своих основных расходов», — подчеркивается в официальном заявлении правительства. Сумму «минимального прожиточного минимума» правительство Испании не назвало.

По данным газеты El Pais, на прошлой неделе чиновники обсуждали сумму в €500.
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Правительство Испании, возглавляемое социалистом Педро Санчесом, обещало ввести государственную субсидию для повышения уровня жизни наиболее обездоленных граждан еще в ходе предвыборной кампании в декабре 2019 года. После прихода Санчеса к власти в январе эти планы продолжали обсуждаться, но в практическую плоскость перешли только сейчас.

В Испании уже более четырех недель действует карантин, подразумевающий практически полный запрет на передвижения. По состоянию на 16 апреля в стране выявлено более 180 000 заболевших коронавирусной инфекцией. Больше 19 000 человек скончались. По данным El Mundo, из них 11 300 человек умерли от коронавируса или схожих по симптомам заболеваний в домах для престарелых. Пик смертей в Испании пришелся на 2 апреля, тогда скончались 950 человек. 16 апреля за сутки умер 551 заболевший.

По количеству смертных случаев Испанию опережают только США (более 30 000 умерших) и Италия (более 20 000).

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