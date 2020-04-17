Испания начнет раздавать деньги населению

«Правительство берет на себя обязательство перед семьями и теми, кто испытывает серьезные трудности в покрытии своих основных расходов», — подчеркивается в официальном заявлении правительства. Сумму «минимального прожиточного минимума» правительство Испании не назвало.
Правительство Испании, возглавляемое социалистом Педро Санчесом, обещало ввести государственную субсидию для повышения уровня жизни наиболее обездоленных граждан еще в ходе предвыборной кампании в декабре 2019 года. После прихода Санчеса к власти в январе эти планы продолжали обсуждаться, но в практическую плоскость перешли только сейчас.
В Испании уже более четырех недель действует карантин, подразумевающий практически полный запрет на передвижения. По состоянию на 16 апреля в стране выявлено более 180 000 заболевших коронавирусной инфекцией. Больше 19 000 человек скончались. По данным El Mundo, из них 11 300 человек умерли от коронавируса или схожих по симптомам заболеваний в домах для престарелых. Пик смертей в Испании пришелся на 2 апреля, тогда скончались 950 человек. 16 апреля за сутки умер 551 заболевший.
По количеству смертных случаев Испанию опережают только США (более 30 000 умерших) и Италия (более 20 000).