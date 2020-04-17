«Аэрофлот» объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

«Аэрофлот» перестал продавать билеты на международные рейсы до конца июля, чтобы снизить нагрузку на
«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.
Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов.
Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш
«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — подчеркнула Спивакова.
В ночь на 16 апреля на сайте «Аэрофлота» пропала техническая возможность купить билеты на международные рейсы до 31 июля, ранее там продавались билеты на рейсы после 30 апреля.
Россия с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. До конца апреля в стране продолжается режим нерабочих дней, введенный ради ограничения распространения инфекции.