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11:21 (мск), источник: Интерфакс

«Аэрофлот» объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Компания призвала не усматривать в своем решении прогноз по срокам запрета международных перевозок.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

«Аэрофлот» перестал продавать билеты на международные рейсы до конца июля, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, объяснила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, это не означает, что рейсов фактически не будет.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.

Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов.
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Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований", — сказала представитель перевозчика.

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — подчеркнула Спивакова.

В ночь на 16 апреля на сайте «Аэрофлота» пропала техническая возможность купить билеты на международные рейсы до 31 июля, ранее там продавались билеты на рейсы после 30 апреля.

Россия с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. До конца апреля в стране продолжается режим нерабочих дней, введенный ради ограничения распространения инфекции.

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