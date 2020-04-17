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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Набиуллина назвала 2020 год тяжелым для мировой экономики

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым; прогноз МВФ предполагает более значительный спад, чем при глобальном кризисе 2008−2009 годов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

«Среди положительных сигналов глобальной экономики отмечу появившиеся сообщения, что часть стран в Европе, а также США приступают к некоторому смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом. Когда это перерастет в тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению», — сказала она в ходе онлайн пресс-конференции.

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«Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008−2009 годов», — констатировала глава Банка России.

Она добавила, что цены на нефть пока не стабилизировались. «Что касается цен на нефть, пока еще не произошла их стабилизация. Масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Но на этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась, до 15−16 долларов за баррель», — сказала Набиуллина.

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