Набиуллина назвала 2020 год тяжелым для мировой экономики

«Среди положительных сигналов глобальной экономики отмечу появившиеся сообщения, что часть стран в Европе, а также США приступают к некоторому смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом. Когда это перерастет в тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению», — сказала она в ходе онлайн пресс-конференции.
«Однако в любом случае в целом год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008−2009 годов», — констатировала глава Банка России.
Она добавила, что цены на нефть пока не стабилизировались. «Что касается цен на нефть, пока еще не произошла их стабилизация. Масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Но на этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась, до 15−16 долларов за баррель», — сказала Набиуллина.