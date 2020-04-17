12:02 (мск), источник: Ведомости
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании
По словам Набиуллиной, это основной вариант, повышение маловероятно.
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на
Набиуллина отметила снижение инфляции, что, по ее словам, говорит о «постепенном угасании краткосрочного проинфляционного импульса», связанного с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского курса в середине марта.
К 11.45 мск. доллар стоил 73,96 руб., что на 0,19 руб. больше предыдущего закрытия торгов. Евро в это время стоил 80,13 руб. (+0,11 руб.).
ЦБ уже давал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 г. в начале апреля. Тогда Набиуллина не стала давать новый прогноз по инфляции, а на вопрос журналистов о
Артем Гирш