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12:02 (мск), источник: Ведомости

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

По словам Набиуллиной, это основной вариант, повышение маловероятно.

ЦБ: $ 74.7119   +1.00 € 81.2791   +0.61 ММВБ: $ 74.1575   +0.01 € 80.2925   -0.06
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это основной вариант, который планируется рассмотреть советом директоров. Повышение ставки маловероятно.

Набиуллина отметила снижение инфляции, что, по ее словам, говорит о «постепенном угасании краткосрочного проинфляционного импульса», связанного с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского курса в середине марта.

Рубль отреагировал небольшим падением на новость о возможном снижении ставки.

К 11.45 мск. доллар стоил 73,96 руб., что на 0,19 руб. больше предыдущего закрытия торгов. Евро в это время стоил 80,13 руб. (+0,11 руб.).

ЦБ уже давал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 г. в начале апреля. Тогда Набиуллина не стала давать новый прогноз по инфляции, а на вопрос журналистов о консенсус-прогнозе Reuters сказала, что прогноз по ключевой ставке в 6% на конец 2020 г. считает «более-менее нормальным».

Артем Гирш

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