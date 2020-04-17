Глава Центробанка оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Термин «вертолетные деньги» ввел американский экономист Милтон Фридман в своей работе 1969 года. Тогда он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии.
Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги» — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях.
Она заявила, что правительство уже поддерживает граждан, в том числе, семьи с детьми, увеличивает пособия по безработице и выдает компаниям гранты на выплату зарплат.
«Но “вертолетные деньги” как способ проведения
Президент США Дональд Трамп 27 марта подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Из них 300 миллиардов предназначены для прямых выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки.
По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировали почти два миллиона заболевших COVID-19, более 131 тысячи пациентов умерли.
Общее число больных в России достигло 32 008, из них 273 скончались, больше 2500 поправились.