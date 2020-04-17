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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Глава Центробанка оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею раздавать людям деньги в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса и заявила, что нужна адресная поддержка населения.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

Термин «вертолетные деньги» ввел американский экономист Милтон Фридман в своей работе 1969 года. Тогда он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии.

Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги» — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях.
Эльвира Набиуллина

Она заявила, что правительство уже поддерживает граждан, в том числе, семьи с детьми, увеличивает пособия по безработице и выдает компаниям гранты на выплату зарплат.

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«Но “вертолетные деньги” как способ проведения денежно-кредитной политики — нестандартный способ. Когда исчерпаны стандартные способы, исчерпаны, по сути дела, даже возможности таргетированнного количественного смягчения, когда центральные банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и мусорного рейтинга, эта тема обсуждается. Но для нас как инструмент ведения денежно-кредитной политики совершенно не актуален», — заключила Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп 27 марта подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Из них 300 миллиардов предназначены для прямых выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировали почти два миллиона заболевших COVID-19, более 131 тысячи пациентов умерли.

Общее число больных в России достигло 32 008, из них 273 скончались, больше 2500 поправились.

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