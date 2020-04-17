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14:13 (мск), источник: Секрет Фирмы

Всем японцам раздадут по $926 в качестве поддержки в пандемию

Власти Японии решили раздать всем гражданам по 100 000 иен ($926 или 69 000 рублей), чтобы поддержать их в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. С 17 апреля в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за растущего числа заболевших COVID-19.

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15:14 (мск)Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
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Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: AP 2020

Ранее правительство премьер-министра Синдзо Абэ планировало поддержать финансово только те семьи и домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократилось. Однако, оценив ситуацию, власти поняли, что при такой схеме финансовая помощь завязла бы в бюрократической волоките.

В итоге деньги гораздо медленнее доходили бы до тех, кто в них нуждается, а сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы благоприятные условия для дальнейшего распространения вируса.

На помощь японцам власти выделили 17 трлн иен, из которых 12 трлн иен пойдут на выплаты каждому гражданину, а 4 трлн иен — нуждающимся семьям.

Теперь по 100 000 иен зачислят на счета всех японских граждан.

По данным на 17 апреля, в Японии выявили уже 8626 случаев коронавирусной инфекции, 178 человек умерли, 901 выздоровел.

Прямые выплаты в России и мире

Ранее прямые выплаты своим гражданам в связи с коронавирусом анонсировали и в других странах. В частности, стало известно, что правительство Испании в мае начнёт выплаты денежной помощи тем, кто столкнулся с трудностями из-за кризиса. Размер субсидий пока обсуждают (предварительно речь идёт о $500 на семью), но получить её смогут более 1 млн домохозяйств. Кроме того:

  • В Гонконге, чтобы поддержать экономику, всем совершеннолетним гражданам раздали по 10 000 гонконгских долларов (примерно $1200).
  • В Китае денежное вознаграждение до $1430 в разгар эпидемии коронавируса могли получить те, кто добровольно придёт на тестирование.
  • В США выплаты $1200 всем гражданам с доходами ниже $75 000 в год вошли в программу беспрецедентно большой помощи экономики на $2,2 трлн.
  • В Германии на выплаты €5000−15 000 могут претендовать представители малого бизнеса, который не был убыточным ещё до кризиса, размер выплат зависит от размера штата сотрудников.

В России организовывать адресную помощь всем гражданам пока не планируется, но власти уже пообещали предоставить малому бизнесу безвозвратные субсидии на зарплаты в апреле-мае (из расчёта 1 МРОТ или 12 130 рублей на человека) и выплаты семьям с детьми из расчёта 5000 рублей на ребёнка. Между тем экономисты считают идею выплат по модели «безусловного дохода» вполне оправданной в период кризиса.

Анатолий Круглов

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