Всем японцам раздадут по $926 в качестве поддержки в пандемию

Ранее правительство премьер-министра Синдзо Абэ планировало поддержать финансово только те семьи и домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократилось. Однако, оценив ситуацию, власти поняли, что при такой схеме финансовая помощь завязла бы в бюрократической волоките.
В итоге деньги гораздо медленнее доходили бы до тех, кто в них нуждается, а сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы благоприятные условия для дальнейшего распространения вируса.
На помощь японцам власти выделили 17 трлн иен, из которых 12 трлн иен пойдут на выплаты каждому гражданину, а 4 трлн иен — нуждающимся семьям.
Теперь по 100 000 иен зачислят на счета всех японских граждан.
По данным на 17 апреля, в Японии выявили уже 8626 случаев коронавирусной инфекции, 178 человек умерли, 901 выздоровел.
Ранее прямые выплаты своим гражданам в связи с коронавирусом анонсировали и в других странах. В частности, стало известно, что правительство Испании в мае начнёт выплаты денежной помощи тем, кто столкнулся с трудностями из-за кризиса. Размер субсидий пока обсуждают (предварительно речь идёт о $500 на семью), но получить её смогут более 1 млн домохозяйств. Кроме того:
В России организовывать адресную помощь всем гражданам пока не планируется, но власти уже пообещали предоставить малому бизнесу безвозвратные субсидии на зарплаты в апреле-мае (из расчёта 1 МРОТ или 12 130 рублей на человека) и выплаты семьям с детьми из расчёта 5000 рублей на ребёнка. Между тем экономисты считают идею выплат по модели «безусловного дохода» вполне оправданной в период кризиса.