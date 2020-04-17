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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк утвердил дополнительные меры поддержки экономики

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Центральный Банк утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан и поддержке кредитования экономики, сообщили в пресс-службе регулятора.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 17.04
Источник: Агентство «Москва»

Планируется временно смягчить валютный контроль и нормы в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Так, до 1 июля ЦБ не будет наказывать банки за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля.

Кроме того, кредиторам рекомендовано до 30 сентября не выселять принудительно должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Также ЦБ собирается увеличить возможности банков по реструктуризации кредитов населению и выдаче новых, в том числе ипотеки.

Для того чтобы расширить охват программ поддержки малого и среднего бизнеса, регулятор изменит механизм выдачи льготных кредитов банкам, распространив их на факторинг.

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