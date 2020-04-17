17:56 (мск), источник: Ведомости
Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ
Большинство аналитиков ожидают ее снижения сразу до 5,5%
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора на ближайшем заседании «предметно» рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. По ее словам, это основной сценарий, повышение ставки маловероятно. До сих пор большинство аналитиков не ждали снижения ставки раньше июня. Почему ЦБ мог изменить планы и каким может быть изменение ставки, рассказывают опрошенные «Ведомостями» экономисты.
Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой:
«Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал. Раньше снижение ставки на 50 б. п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз. Основания для снижения ставки действительно есть: стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике.
Если до следующей пятницы на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения.
И целесообразно снизить ставку сразу на 50 б. п. уже сейчас, а также указать на возможность дальнейших шагов с учетом внешней и внутренней ситуации".
«Набиуллина на конференции пообещала “коренной” пересмотр макропрогноза. И ключевой фактор изменения ставки на апрельском заседании — необходимость согласовать его с новым прогнозом. Делать этот прогноз сейчас сложно: неопределенность не уменьшилась с прошлого заседания, стандартных данных для анализа мало, данные Росстата выйдут с задержкой, приходится опираться на альтернативные динамические показатели экономической активности. В условиях, когда Минэкономразвития отложило свой прогноз, ЦБ предстоит дать первую оценку ущерба от кризиса. ЦБ может снизить ставку на 50 б. п. сразу или даже больше».
«Базовый вариант — это снижение ставки на 25 б. п. Одним из вариантов будет снижение на 50 б. п., но, чтобы остановиться на нем, необходима комбинация позитивных новостей к моменту заседания».
«Скорее ставка будет снижена на 25 б. п. с сигналом о дальнейшем снижении. А на июньском заседании шаг может увеличиться до 50 б. п. на фоне стабилизации курса рубля и нефтяного рынка, а также замедления инфляции в месячном выражении».
«ЦБ теперь четко ориентирует рынок не просто на снижение ставки, но и на увеличение шага, несмотря на ускорение инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий. Видимо, регулятор ориентируется на опыт центробанков других развивающихся стран, которые в марте — апреле снижали ставки на 25−300 б. п. Также российский ЦБ мог руководствоваться тем, что фискальное стимулирование остается скромным: из 2,8% ВВП, объявленных Минфином, до 0,5% приходится на госгарантии и еще до 1% — на перераспределение ранее заявленных расходов».
Снижение ставки ЦБ на 100 б. п. выглядит слишком агрессивным
из-зароста инфляционных ожиданий, но 50 б. п. выглядит реалистично.
«После заявления можно ждать снижения, аналогичного недавним шагам в ЮАР и Бразилии: в первой это был 1 процентный пункт, во второй — 0,5 п. п. Стоит ожидать снижения на 0,5 п. п. до 5,5%. Сейчас инфляционные риски относительно небольшие, а спрос сильно подавлен, поэтому есть возможность снижать ставку».
«ЦБ не считает, что очередное сильное падение цен на нефть в текущей ситуации может привести к обвалу рубля или создать существенный риск для финансовой стабильности. ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. Если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным — скорее всего, ставка опустится на 50 б. п. до 5,5%».
«ЦБ меньше обеспокоен инфляционными рисками: инфляция остается повышенной, но важнее, что во вторую неделю апреля ее темпы стали замедляться. Больше ЦБ волнуют риски дефляции, что делает снижение ставки логичным. Набиуллина также упомянула, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ остается около 31% (в начале года — 32%) и с начала апреля нерезиденты возобновили покупку ОФЗ.
На фоне готовности развитых стран постепенно смягчать карантинные меры (что позволяет надеяться на стабилизацию мировых финансовых и сырьевых рынков) курс рубля торгуется на более чем приемлемых уровнях 73−74 руб/$.
Играет роль и глобальный контекст: кроме снижения ставки в марте центробанками развитых стран сейчас центробанки и развивающихся стран продолжают снижать ставки. Учитывая все это, возможно, ЦБ понизит ставку на 50 б. п. до 5,5%".
«Ставка может быть снижена сразу на 50 б. п. до 5,5%, и это будет полезно, а также в русле решений ЦБ других стран».
Анна Червонная, Светлана Ястребова
В подготовке материала участвовала Екатерина Литова