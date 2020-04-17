Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
17:56 (мск), источник: Ведомости

Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Большинство аналитиков ожидают ее снижения сразу до 5,5%

ЦБ: $ 73.9441   -0.77 € 80.1110   -1.17 ММВБ: $ 74.1950   +0.04 € 80.7825   +0.43
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора на ближайшем заседании «предметно» рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. По ее словам, это основной сценарий, повышение ставки маловероятно. До сих пор большинство аналитиков не ждали снижения ставки раньше июня. Почему ЦБ мог изменить планы и каким может быть изменение ставки, рассказывают опрошенные «Ведомостями» экономисты.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой:

«Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал. Раньше снижение ставки на 50 б. п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз. Основания для снижения ставки действительно есть: стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике.

Если до следующей пятницы на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения.
Дмитрий Полевой
главный экономист РФПИ
Читайте также
Коронавирус обрушил экономику Китая. На очереди — остальной мир

И целесообразно снизить ставку сразу на 50 б. п. уже сейчас, а также указать на возможность дальнейших шагов с учетом внешней и внутренней ситуации".

Главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков:

«Набиуллина на конференции пообещала “коренной” пересмотр макропрогноза. И ключевой фактор изменения ставки на апрельском заседании — необходимость согласовать его с новым прогнозом. Делать этот прогноз сейчас сложно: неопределенность не уменьшилась с прошлого заседания, стандартных данных для анализа мало, данные Росстата выйдут с задержкой, приходится опираться на альтернативные динамические показатели экономической активности. В условиях, когда Минэкономразвития отложило свой прогноз, ЦБ предстоит дать первую оценку ущерба от кризиса. ЦБ может снизить ставку на 50 б. п. сразу или даже больше».

Главный аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин:

«Базовый вариант — это снижение ставки на 25 б. п. Одним из вариантов будет снижение на 50 б. п., но, чтобы остановиться на нем, необходима комбинация позитивных новостей к моменту заседания».

Читайте также
Глава Центробанка оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова:

«Скорее ставка будет снижена на 25 б. п. с сигналом о дальнейшем снижении. А на июньском заседании шаг может увеличиться до 50 б. п. на фоне стабилизации курса рубля и нефтяного рынка, а также замедления инфляции в месячном выражении».

Главный экономист ING Дмитрий Долгин:

«ЦБ теперь четко ориентирует рынок не просто на снижение ставки, но и на увеличение шага, несмотря на ускорение инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий. Видимо, регулятор ориентируется на опыт центробанков других развивающихся стран, которые в марте — апреле снижали ставки на 25−300 б. п. Также российский ЦБ мог руководствоваться тем, что фискальное стимулирование остается скромным: из 2,8% ВВП, объявленных Минфином, до 0,5% приходится на госгарантии и еще до 1% — на перераспределение ранее заявленных расходов».

Снижение ставки ЦБ на 100 б. п. выглядит слишком агрессивным из-за роста инфляционных ожиданий, но 50 б. п. выглядит реалистично.
Дмитрий Долгин:
главный экономист ING

Директор финансового центра «Сколково — РЭШ» Олег Шибанов:

«После заявления можно ждать снижения, аналогичного недавним шагам в ЮАР и Бразилии: в первой это был 1 процентный пункт, во второй — 0,5 п. п. Стоит ожидать снижения на 0,5 п. п. до 5,5%. Сейчас инфляционные риски относительно небольшие, а спрос сильно подавлен, поэтому есть возможность снижать ставку».

Читайте также
Аналитики спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко:

«ЦБ не считает, что очередное сильное падение цен на нефть в текущей ситуации может привести к обвалу рубля или создать существенный риск для финансовой стабильности. ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. Если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным — скорее всего, ставка опустится на 50 б. п. до 5,5%».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:

«ЦБ меньше обеспокоен инфляционными рисками: инфляция остается повышенной, но важнее, что во вторую неделю апреля ее темпы стали замедляться. Больше ЦБ волнуют риски дефляции, что делает снижение ставки логичным. Набиуллина также упомянула, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ остается около 31% (в начале года — 32%) и с начала апреля нерезиденты возобновили покупку ОФЗ.

На фоне готовности развитых стран постепенно смягчать карантинные меры (что позволяет надеяться на стабилизацию мировых финансовых и сырьевых рынков) курс рубля торгуется на более чем приемлемых уровнях 73−74 руб/$.
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка

Играет роль и глобальный контекст: кроме снижения ставки в марте центробанками развитых стран сейчас центробанки и развивающихся стран продолжают снижать ставки. Учитывая все это, возможно, ЦБ понизит ставку на 50 б. п. до 5,5%".

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов:

«Ставка может быть снижена сразу на 50 б. п. до 5,5%, и это будет полезно, а также в русле решений ЦБ других стран».

Анна Червонная, Светлана Ястребова
В подготовке материала участвовала Екатерина Литова

 В России может появиться новая масштабная информационная система
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 32 000 человек
Путин: проблема коронавируса уходит из Москвы в регионы
Чемпион мира по футболу умер после заражения коронавирусом
Медведев заявил о возможном ужесточении мер из-за коронавируса
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Набиуллина ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Синоптики: сезон ураганов будет очень активным
Здоровье
Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса COVID-19 далась ей нелегко.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Авто
Автомобили каких марок можно купить онлайн в России Традиционная покупка машины в автосалоне может уйти в прошлое из-за самоизоляции и карантина
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Новости партнеров
Лолита попала в психбольницу
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Сын Понаровской протянет еще недели три
Коронавирус пришел за Винокуром
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Новости партнеров
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь