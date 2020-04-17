18:20 (мск), источник: Forbes
Цена нефти WTI упала до 21-летнего минимума
Цена нефти WTI упала больше чем на 11%, обновив минимум с 1999 года. Нефть дешевеет на фоне рекордно низкого спроса и падения китайской экономики.
Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляла $27,94 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Нефть WTI упала ниже $18 на фоне неутешительных прогнозов по спросу на нефть. Страны ОПЕК ожидают снижения спроса на нефть до минимума за три десятилетия. Влияние оказала и статистика из Китая — ВВП страны за первые три месяца года упал почти на 7%.
«Мы наблюдаем рекордные сокращения добычи, но их все еще недостаточно, чтобы приблизить рынок к равновесию», — заявил агентству Bloomberg глава отдела сырьевых стратегий ING Bank NV. «Это продолжение истории», — подчеркнул он.
Андрей Злобин