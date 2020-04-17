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18:20 (мск), источник: Forbes

Цена нефти WTI упала до 21-летнего минимума

Цена нефти WTI упала больше чем на 11%, обновив минимум с 1999 года. Нефть дешевеет на фоне рекордно низкого спроса и падения китайской экономики.

Источник: AP 2020

Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 16:45 мск торговался по цене $17,62 за баррель. Это на 11,32% (минус $2,25) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

Последний раз дешевле этого уровня нефть WTI была в апреле 1999 года — $17,31 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляла $27,94 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Нефть WTI упала ниже $18 на фоне неутешительных прогнозов по спросу на нефть. Страны ОПЕК ожидают снижения спроса на нефть до минимума за три десятилетия. Влияние оказала и статистика из Китая — ВВП страны за первые три месяца года упал почти на 7%.

«Мы наблюдаем рекордные сокращения добычи, но их все еще недостаточно, чтобы приблизить рынок к равновесию», — заявил агентству Bloomberg глава отдела сырьевых стратегий ING Bank NV. «Это продолжение истории», — подчеркнул он.

Андрей Злобин

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