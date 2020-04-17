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22:01 (мск), источник: РИА Новости

Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам РФ более 32,4 миллиарда рублей для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

«Выделить Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 32408000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации … для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

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Отмечается, что в частности средства выделены регионам на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Добавляется, что Минфин РФ должен перевести дотации бюджетам регионов в течение трех рабочих дней с момента подписания распоряжения.

Также Мишустин поручил Минздраву России проконтролировать целевое и эффективное использованием средств, с представлением отчета в правительство РФ и Минфин РФ до 30 апреля.

«Казначейству России осуществить проверку использования средств дотаций … в отношении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им получателей бюджетных средств, иных юридических лиц», — добавляется в документе.

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