Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

В перечень пострадавших от пандемии отраслей также вошли розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами.
Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков.
Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений;
Включение компаний в этот перечень позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки. Однако 10 апреля в Министерстве экономического развития сообщили, что попадание в список не гарантирует автоматического доступа к льготам.