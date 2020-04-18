Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая

«Я думаю, что к концу мая может нормализоваться», — заявил министр в эфире NTV. Там он рассказал о мерах по борьбе с последствиями COVID-19 для туризма. Эрсой сообщил, что будет внедрена сертификационная система для областей, свободных от коронавируса.
Напомним, судя по рекомендациям Брюсселя, страны Евросоюза откроют границы еще не скоро. Сначала заработают вузы, через месяц — торговые центры, еще через месяц — рестораны и кафе. Когда страны откроют границы для иностранцев, неизвестно.
И если россияне не смогут попасть в Евросоюз, они будут искать альтернативу, утверждает гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.
Было бы логично предположить, что люди поедут в Турцию, если ситуация там не начнет развиваться по пессимистичному сценарию.
Тарас Демургендиректор туроператора TUI Россия