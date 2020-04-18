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19:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая

К концу мая ситуация в области туризма в Турции может начать нормализовываться, считает министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой. По его словам, могут произойти подвижки в сфере внутреннего туризма.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 18.04
Источник: AFP 2020

«Я думаю, что к концу мая может нормализоваться», — заявил министр в эфире NTV. Там он рассказал о мерах по борьбе с последствиями COVID-19 для туризма. Эрсой сообщил, что будет внедрена сертификационная система для областей, свободных от коронавируса.

Напомним, судя по рекомендациям Брюсселя, страны Евросоюза откроют границы еще не скоро. Сначала заработают вузы, через месяц — торговые центры, еще через месяц — рестораны и кафе. Когда страны откроют границы для иностранцев, неизвестно.

И если россияне не смогут попасть в Евросоюз, они будут искать альтернативу, утверждает гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

Было бы логично предположить, что люди поедут в Турцию, если ситуация там не начнет развиваться по пессимистичному сценарию.
Тарас Демур
гендиректор туроператора TUI Россия
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