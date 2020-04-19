Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

«Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре», — посоветовал он.
В заявлении нужно будет обозначить период, на который необходимо взять кредитные каникулы (до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки). Банк рассмотрит обращение в течение пяти дней и при возможности предоставит отсрочку, если жизненная ситуация обратившегося действительно соответствует всем требованиям, рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым, а также предоставить им при обращении кредитные каникулы, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.