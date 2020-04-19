Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скромнее будемДоход мечты россиян на карантине рекордно снизился
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
08:28 (мск), источник: Lenta.Ru

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 329 651 +85 348
Скончалось160 721 +6 502
Выздоровело595 433 +25 734
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 19.04
Источник: Reuters

Дефицит федерального бюджета США в связи с мерами по компенсации ущерба от коронавируса увеличится до четырех триллионов долларов, что вдвое больше американских показателей экономики. Как отмечает издание, такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны.

Читайте также
Центробанк утвердил дополнительные меры поддержки экономики

Авторы публикации сравнили текущую ситуацию с Великой депрессией. В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Так, для поддержки корпораций Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более двух триллионов долларов в свой портфель за последние шесть недель. При этом такая же сумма была добавлена за четыре года Великой депрессии.

10 апреля опрошенные Bloomberg экономисты предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году. Аналитики также предрекли падение ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента.

6 апреля стало известно, что советники Белого дома предложили выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства направят на финансирование борьбы с пандемией.

Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Самая красивая женщина в мире запустила новый тренд. Фото
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 18 апреля
Коронавирус COVID-19: главные события 17 апреля
Коронавирус: СМИ связывают эпидемию с лабораторией в Ухане. Можно ли этому верить?
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая
В Испании продлили режим повышенной готовности
В архангельской психбольнице зафиксировали вспышку коронавируса
Здоровье
Чем опасны комнатные растения Однажды в офисе затеяли перестановку, и часть цветов в горшках перекочевала на стеллаж рядом с моим столом.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Авто
Автомобили каких марок можно купить онлайн в России Традиционная покупка машины в автосалоне может уйти в прошлое из-за самоизоляции и карантина
Кино
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие Съемки остановлены, премьеры перенесены, а мировые звезды устремились в соцсети, где показывают себя в домашней обстановке. «Кино Mail.ru» продолжает следить за ними и рассказывает, на кого стоит подписаться.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Хороший "бонус" всем, кто сберег сберкнижку СССР
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь