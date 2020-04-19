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15:19 (мск), источник: Интерфакс

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года останется около 7 трлн рублей, сообщил в воскресенье министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: Reuters

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — сказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее министр сообщил, что в текущем году планируется израсходовать из фонда 2 трлн рублей, исходя из текущих цен на нефть ($20 за баррель). Бюджет РФ в 2020 году недополучит 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов.

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Объем ФНБ на 1 апреля составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд.

За месяц фонд увеличился в 1,6 раза — в марте средства в иностранных валютах в суммах $20,631 млрд, 18,431 млрд евро и 3,589 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов за 2019 год, были зачислены на счета по учету средств ФНБ.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 11,095 трлн рублей, или $142,736 млрд (9,8% ВВП).

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