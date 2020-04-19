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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Россия столкнется с серьезными негативными цифрами по экономике по итогам второго квартала 2020 года, важно своевременно отреагировать на это, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» помощник президента России Максим Орешкин.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается России, мы, конечно же, получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция, чтобы глубина этого кризиса сгладились», — сказал Орешкин.

Он отметил, что работа, в частности, уже идет по линии поддержка населения и малого бизнеса.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал.

Набиуллина также говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз. Что касается Минэкономразвития (ответственного за прогноз социально-экономического развития), то предполагалось, что министерство представит свои оценки к 9 апреля, но впоследствии ведомство предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях.

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