Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала

16:35 (мск), источник: РИА Новости
«Что касается России, мы, конечно же, получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция, чтобы глубина этого кризиса сгладились», — сказал Орешкин.
Он отметил, что работа, в частности, уже идет по линии поддержка населения и малого бизнеса.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал.
Набиуллина также говорила, что Банк России проводит глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический прогноз. Что касается Минэкономразвития (ответственного за прогноз