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19:22 (мск), источник: Интерфакс

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Минпромторг не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары, но со временем на импортные продукты могут подняться.

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Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК), такое развитие событий вероятно в связи с колебаниями курсов валют и тенденциями на мировых рынках.

В качестве примера продуктов, цены на которые могут пойти вверх, он привел кофе, который в РФ вообще не выращивается, и чай, который выращивается только в Краснодарском крае, и то очень в несущественных объемах.
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«Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина», — сказал министр.

Он заверил однако, что пополнение запасов продовольствия в торговых сетях происходит ежедневно.

«Просто раньше такого торговые сети не делали. Они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, там больше привозили к выходным дням, меньше — в будние дни, все работало штатно», — пояснил Мантуров.

По его словам, когда пошел резкий ажиотаж, то сначала была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. «Этот 21 день исчез ровно за три дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас», — рассказал министр.

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