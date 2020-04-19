Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скрытые симптомыЗапад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
21:30 (мск), источник: Интерфакс

10 пусков российских ракет оказались под угрозой срыва из-за банкротства OneWeb

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Десять пусков российских космических ракет, оказались под угрозой срыва из-за банкротства компании OneWeb, с ней ведутся переговоры, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сейчас мы получили информацию, что компания OneWeb в этой ситуации экономического тотального кризиса, она находится в банкротном состоянии. Поэтому мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще десять пусков в интересах этой компании», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он пояснил, что четыре ракеты, четыре разгонных блока находятся на Восточном. Столько же ракет — на Байконуре. Российская сторона ведет переговоры с этой компанией и ее партнером «Арианспейс», который является заказчиком пусков в интересах OneWeb.

При этом «Роскосмос» уже получил от объявившей о банкротстве компании OneWeb основную массу средств по контракту за запуск ее спутников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Коронавирус COVID-19: главные события 19 апреля
Ученые назвали тревожный симптом коронавируса
СМИ: спрос на наличные увеличивался после обращений Путина
Способное достроить «Северный поток - 2» судно сменило курс
Пилот МиГ-31 России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Уехавший в США русский фигурист рассказал о панике американцев
Коронавирус оживил старый российский мем (фото)
Здоровье
5 правил здорового питания, которые не прошли проверку временем Они считались истинами на протяжении десятилетий. Современная диетология признала их заблуждениями.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие Съемки остановлены, премьеры перенесены, а мировые звезды устремились в соцсети, где показывают себя в домашней обстановке. «Кино Mail.ru» продолжает следить за ними и рассказывает, на кого стоит подписаться.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Дети
Невеста Козловского раскрыла необычное имя новорожденной дочки Ольга Зуева опубликовала нежный снимок с дочкой
Леди
22-летняя дочь Леонида Якубовича сменила имидж Варвара кардинально преобразилась.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь