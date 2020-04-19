21:30 (мск), источник: Интерфакс
10 пусков российских ракет оказались под угрозой срыва из-за банкротства OneWeb
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Десять пусков российских космических ракет, оказались под угрозой срыва
«Сейчас мы получили информацию, что компания OneWeb в этой ситуации экономического тотального кризиса, она находится в банкротном состоянии. Поэтому мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще десять пусков в интересах этой компании», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он пояснил, что четыре ракеты, четыре разгонных блока находятся на Восточном. Столько же ракет — на Байконуре. Российская сторона ведет переговоры с этой компанией и ее партнером «Арианспейс», который является заказчиком пусков в интересах OneWeb.
При этом «Роскосмос» уже получил от объявившей о банкротстве компании OneWeb основную массу средств по контракту за запуск ее спутников.