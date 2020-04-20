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00:21 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

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РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 394 291 +83 719
Скончалось164 938 +6 247
Выздоровело611 880 +21 198
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 20.04
Источник: РИА Новости

В соответствии с графиком, приведенным агентством, россияне обналичили 700 миллиардов рублей, в апреле эта сумма пока составляет почти 327 миллиардов.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, рост спроса на наличные был вызван опасениями, что банки могут быть закрыты на период самоизоляции.

Несмотря на рост спроса, российские банки неоднократно заверяли, что не испытывают проблем с запасами наличных. Так, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что денег в отделениях и банкоматах хватит для всех.

В соответствии с информацией ВОЗ, число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,2 миллиона человек. Жертвами болезни стали 153 тысячи человек.

По последним данным, в России выявлено почти 43 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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