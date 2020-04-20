Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

«Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах, — сказал он. — Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится».
Костин подчеркнул, что у Министерства финансов и Банка России есть возможность поддерживать курс в случае необходимости.
По его словам, инвесторами сейчас руководят эмоции, а не расчеты. Он также указал, что из-за этого ежедневно мы видим очень разнонаправленную динамику.
17 апреля ЦБ установил официальный курс доллара на 18—20 апреля на уровне 73,9441 рубля. Это ниже предыдущего показателя на 76,8 копейки.