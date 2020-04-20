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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

В Техасе некоторые покупатели платили по $2 за баррель, это может означать, что американским производителям нефти вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы от нее избавиться, отмечается в сообщении.

Стоимость одного барреля нефти Brent на торгах ICE в Лондоне в понедельник снижается на 2,4%, до $27,4. Также видно огромное расхождение в ценах между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы американские нефтяные компании перестали добывать нефть, и готова платить за это. Таким образом господин Трамп пытается справиться с кризисом на нефтяном рынке.

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12:17 (мск)© Ньюстюб
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