12:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель,
В Техасе некоторые покупатели платили по $2 за баррель, это может означать, что американским производителям нефти вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы от нее избавиться, отмечается в сообщении.
Стоимость одного барреля нефти Brent на торгах ICE в Лондоне в понедельник снижается на 2,4%, до $27,4. Также видно огромное расхождение в ценах между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.
Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Дональда Трампа хочет, чтобы американские нефтяные компании перестали добывать нефть, и готова платить за это. Таким образом господин Трамп пытается справиться с кризисом на нефтяном рынке.