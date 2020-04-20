Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
11:51 (мск), источник: Газета.Ру

В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по даче

Права соседей по дачным участкам будут закреплены в новых поправках в Гражданский кодекс. Согласно тексту проекта, собственник должен терпеть, если ему мешает дым или шум от тех, кто живет поблизости, но помехи находятся в пределах допустимой нормы. При этом запрещено будет строить высокие сооружения, которые могут бросать тень на соседний участок, а также сооружать колодцы, которые могут создать препятствие для водоснабжения соседей.

Источник: РИА "Новости"

В поправках в Гражданский кодекс пропишут права соседей, вводящие разумные ограничения для собственника земельного участка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Новость
За что могут отобрать дачу?

«Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», — заявил он.

По словам депутата, собственник земельного участка должен терпеть соседа, если с его территории идет дым, доносится шум или идут некие вибрации, которые не превышают положенную норму или не влияют на его угодья. Однако, если нет, то хозяин может потребовать устранить эти нарушения.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — отметил Крашенинников.

При этом, согласно тексту поправок, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, которые очевидно будут воздействовать на соседний земельный участок негативно.

«Нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — уточнил парламентарий. Он добавил, что, если правило будет нарушено, то строение придется снести.

Крашенинников называет целый ряд подобных ситуаций: собственник не может углублять свой земельный участок так, чтобы грунт соседнего участка лишился опоры, сооружать колодцы, создавая препятствие поступлению воды в колодец на соседнем участке.

Депутат заключил, что уважение со стороны соседей должно быть обоюдным.

Новость
Лайфхаки для дачников: маленькие советы для прекрасного результата

Депутат привел в пример ситуации с нарушением прав. Это могут быть соседские посадки, ухудшающие состояние земли поблизости, случаи, когда колодец на участке лишает других доступа к воде, канализационные сооружения, загрязняющие находящиеся поблизости отрезки земли, передает ТАСС.

Крашенинников подчеркнул, что в новой версии кодекса будет регламентирован даже вопрос, кто вправе собирать плоды деревьев, упавшие на соседний участок. В теории это будет хозяин участка, на который они попали, однако на практике данный вопрос может быть решен в рамках соглашения.

Крашенинников подчеркнул, что вопрос соседских прав — часть новых поправок в кодекс, завершающих процесс защиты прав собственников, начатый 25 лет назад.

Напомним, поправки о вещных правах изначально входили в блок президентских законопроектов об изменениях в Гражданском кодексе РФ, внесенных в Госдуму Владимиром Путиным в апреле 2012 года.

Большая часть из них уже вступила в силу, а законопроект, затрагивающий вещные права, сейчас проходит обсуждение.

Новость
Названы дачные поселки России с самыми странными названиями

На заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 6 декабря 2019 года была представлена доработанная Советом версия инициативы.

«Сейчас активно идет работа над десятым блоком, который будет регулировать вещные права. Там, в том числе, содержатся положения о соседских правах. Подготовлен вариант, который выносим на общественное обсуждение, будем собирать мнения, дорабатывать. Надеюсь, что в этом году проект пройдет общественное обсуждение, и будем его готовить ко второму чтению», — заключил парламентарий.

Ранее, в начале декабря 2019 года, при рассмотрении поправок уже были включены некоторые ситуации, приводящие к конфликту. Например, соседа необходимо пустить на свой участок, если ему нужно что-то отремонтировать, а попасть другим путем к нужному месту тот не может.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Врач рассказал о странностях коронавируса
«Поймал в больнице»: от коронавируса умер соратник Пьера Ришара
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268
Треть россиян поддерживает перенос майских праздников
Население России продолжает сокращаться
В МВД рассказали о самых новых способах кражи с банковских карт
В Москве сократилось число поступлений пациентов с коронавирусом
Россияне смогут увидеть из своих окон метеорный поток Лириды
Здоровье
Как не спиться на карантине Восемь признаков того, что у вас появились проблемы с алкоголем.
Hi-Tech
Назван истребитель, способный пересечь весь мир Немногие боевые самолеты имеют такие ходовые характеристики
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 167
Симптомы )) 115
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 111
Христос воскресе ! 97
Кино
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами» Актриса и ее партнер набрали наименьшее количество баллов в результате зрительского голосования
Новости партнеров
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Дети
Как Навка, Безруков и Пугачева с детьми отпраздновали Пасху Российские знаменитости отметили праздник дома
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь