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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты назвали причины высокого спроса россиян на наличность в марте

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Основными причинами повышенного спроса россиян на наличные в марте стали всплеск инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля, ожидание ограничительных мер в связи с коронавирусом и введение налога на проценты по вкладам, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

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Источник: РИА Новости

Агентство Блумберг 19 апреля сообщило со ссылкой на расчеты на основе данных Банка России, что россияне с начала марта сняли через банкоматы и отделения банков около 1 триллиона рублей.

Авторы статьи утверждают, что всплески снятия наличных совпадали с обращениями президента России Владимира Путина, в которых перечислялись новые меры по борьбе с коронавирусом.

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«Ключевые причины повышенного спроса на наличные в марте — всплеск инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля и подготовка граждан к введению карантинных мер вслед за другими странами. Люди спешили закупить товары впрок, пока можно без ограничений посещать магазины, а магазины не переписали ценники», — прокомментировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Повышенный спрос на наличные может быть связан как с налогом на проценты, так и с введением в конце марта режима самоизоляции: люди боялись не получить наличные в отделении банка или банкомате, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«ЦБ еще не опубликовал банковскую отчетность за март, но из отчетности Сбербанка виден аномально высокий рост остатков в рублях в кассе за март: они выросли на 70,6%, или на 58,4 миллиарда рублей — до 376 миллиарда рублей. Также существенно выросли остатки в валюте — на 35,3%, или на 1,4 миллиарда долларов — это было связано с оттоком валютных вкладов из Сбербанка. За месяц валютные вклады в Сбербанке сократились на 1,5 миллиарда долларов, или на 4,5%», — подсчитал аналитик.

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