12:03 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты назвали причины высокого спроса россиян на наличность в марте
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Основными причинами повышенного спроса россиян на наличные в марте стали всплеск инфляционных ожиданий
Агентство Блумберг 19 апреля сообщило со ссылкой на расчеты на основе данных Банка России, что россияне с начала марта сняли через банкоматы и отделения банков около 1 триллиона рублей.
Авторы статьи утверждают, что всплески снятия наличных совпадали с обращениями президента России Владимира Путина, в которых перечислялись новые меры по борьбе с коронавирусом.
«Ключевые причины повышенного спроса на наличные в марте — всплеск инфляционных ожиданий
Повышенный спрос на наличные может быть связан как с налогом на проценты, так и с введением в конце марта режима самоизоляции: люди боялись не получить наличные в отделении банка или банкомате, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«ЦБ еще не опубликовал банковскую отчетность за март, но из отчетности Сбербанка виден аномально высокий рост остатков в рублях в кассе за март: они выросли на 70,6%, или на 58,4 миллиарда рублей — до 376 миллиарда рублей. Также существенно выросли остатки в валюте — на 35,3%, или на 1,4 миллиарда долларов — это было связано с оттоком валютных вкладов из Сбербанка. За месяц валютные вклады в Сбербанке сократились на 1,5 миллиарда долларов, или на 4,5%», — подсчитал аналитик.