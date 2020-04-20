Россия заключила контракты с США и Италией на поставки деталей для ИВЛ

«Практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили и оборудование туда… Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ — RNS). И это сотрудничество растет. На следующий день после того как приземлился в
«Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров для ИВЛ. За апрель будет произведено уже 80 тысяч штук. С мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно», — добавил президент.