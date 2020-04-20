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16:53 (мск), источник: RNS

Россия заключила контракты с США и Италией на поставки деталей для ИВЛ

Россия заключила контракты с зарубежными партнерами, в частности, с Италией и США, по поставкам отдельных деталей для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
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«Практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили и оборудование туда… Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ — RNS). И это сотрудничество растет. На следующий день после того как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты… мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России. Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что есть вещи, которые Россия делает «с нуля»: например, в России никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров для ИВЛ. За апрель будет произведено уже 80 тысяч штук. С мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно», — добавил президент.

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