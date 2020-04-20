Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
20:56 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2020

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Падение цен на нефть

Читайте также
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Из-за пандемии коронавируса спрос на сырье рекордно упал. Цены на нефть также значительно снизились из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении сделки или параметрах сокращения добычи.

После того, как в апреле стороны заключили новое соглашение, котировки начали расти. Участники ОПЕК+ окончательно договорились сократить добычу нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в последующем этот объем будет снижен до 7,7 миллиона баррелей.

Как рассказывал ранее глава Минэнерго Александр Новак, Россия в рамках новой сделки в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона.

Тем не менее, новое соглашение не помогло стабилизировать цены, а в Международном энергетическом агентстве и ОПЕК также прогнозируют дальнейшее рекордное падение спроса на сырье.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Трамп поблагодарил Путина за сделку по нефти
Во время загрузки произошла ошибка.
12:17 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом к лету
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Как россияне отдохнут на майские праздники — календарь выходных
Моряков Черноморского флота обвинили в краже продуктов питания
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
Владельцы особняка впервые за 100 лет открыли тайную комнату
Здоровье
Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.
Hi-Tech
На улицах появились необычные устройства (что это) Они работают по принципу светофора
Горячие темы на Авто
О коронавирусе и заговорах 167
Настоящие пропагандисты 125
Симптомы )) 117
А как Вы представляете себе режим самоизоляции? 112
Кино
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко Панда, Зайка и Львенок раскрыли лица в новом выпуске проекта «Маска»
Новости партнеров
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Сын Понаровской протянет еще недели три
Дети
Вера Брежнева показала редкие фото сына Цекало 7-летний Миша проводит карантин с тетей и мамой
Леди
44-летняя Елена Захарова показала лицо без макияжа Звезду похвалили за внешний вид.
Новости партнеров
Лолита попала в психбольницу
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь