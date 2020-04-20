20:56 (мск), источник: РИА Новости
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
После того, как в апреле стороны заключили новое соглашение, котировки начали расти. Участники ОПЕК+ окончательно договорились сократить добычу нефти в
Как рассказывал ранее глава Минэнерго Александр Новак, Россия в рамках новой сделки в
Тем не менее, новое соглашение не помогло стабилизировать цены, а в Международном энергетическом агентстве и ОПЕК также прогнозируют дальнейшее рекордное падение спроса на сырье.