21:42 (мск), источник: РИА Новости
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.
Цены на поставки нефти в мае упали на 162 процента — до минус 11,42 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE отрицательный показатель составил 104 процента — 0,75 доллара за баррель.
Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи данного вида нефти. При этом хранить сырье негде — спрос резко упал, а хранилища почти заполнены.
Июньские фьючерсы на WTI также падают на 18 процентов — до 20 долларов за баррель, на североморскую нефть марки Brent цены снизились почти на десять процентов — до 25,43 доллара за баррель.
Распространение коронавируса вызвало резкое падение спроса на нефть, поскольку многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу.
Котировки также обвалились
В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на сырье в текущем году на фоне избытка нефти на рынке.