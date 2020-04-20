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21:42 (мск), источник: РИА Новости

Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

Цены на поставки нефти в мае упали на 162 процента — до минус 11,42 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE отрицательный показатель составил 104 процента — 0,75 доллара за баррель.

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Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что вторник будет последним днем для продажи данного вида нефти. При этом хранить сырье негде — спрос резко упал, а хранилища почти заполнены.

Июньские фьючерсы на WTI также падают на 18 процентов — до 20 долларов за баррель, на североморскую нефть марки Brent цены снизились почти на десять процентов — до 25,43 доллара за баррель.

Падение спроса и цен

Распространение коронавируса вызвало резкое падение спроса на нефть, поскольку многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу.

Котировки также обвалились из-за того, что в марте ОПЕК+ не смог договориться о новой сделке. Участники альянса заключили новое соглашение в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены.

В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на сырье в текущем году на фоне избытка нефти на рынке.

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