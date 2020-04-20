22:48 (мск), источник: Ведомости
Производителям нефти приходится доплачивать покупателям за сырье
Сегодняшний день войдет в историю нефтяного рынка.
Сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах
Нефть марки WTI — West Texas Intermediate или Texas light sweet — это американский нефтяной маркер. Как следует из названия, добывается в Техасе — основном нефтедобывающем штате США. Именно здесь сосредоточены основные месторождения сланцевой нефти.
По данным МЭА от 10 апреля, запасы нефти в крупнейшем американском нефтяном хабе в городе Кушинг составляли почти 55 млн баррелей — это около 67% емкости хранилищ. Доступ к хранилищам в США будет исчерпан в течение следующих двух недель, сказал FT редактор информационного бюллетеня нефтяного рынка The Schork Report Стивен Шорк. Он отметил, что нефтяной коллапс в стране ускоряется:
Пока ситуация на физическом рынке тяжёлая, через некоторое время нефть будет негде хранить — на этом опасении обвалились майские фьючерсы. Не исключено, что Brent и Urals тоже ненадолго упадут ниже $10 за баррель.
Сделка ОПЕК+, которая начнёт действовать в мае, только отчасти поможет стабилизировать ситуацию, цены будут низкими, пока не начнут сниматься карантинные ограничения и не начнёт расти спрос, добавляет он.
Речь идет о падении цен только на майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В июньском контракте, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены находятся вблизи уровня $22 за баррель», — отмечает Покатович.
Обвал котировок майского контракта сейчас вряд ли может объясняться действием фундаментальных факторов, в том числе, такой тенденцией как заполнение хранилищ нефти, считает Покатович.
«Это беспрецедентный случай для финансового рынка — цена за день упала на $40 за баррель», — говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. Это вопрос систем и алгоритмов, которые работают на финансовом рынке, которые сегодня явно показали несовершенство: на физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, говорит Грушевенко.
Обвал WTI тянет за собой и остальные сорта нефти. Фьючерс на североморскую смесь Brent торгуется сейчас на уровне $25,49, но спотовые цены тоже ушли в минус — -$3,5.
Нефть дешевеет с начала года
Договоренности нефтедобывающих стран не смогут компенсировать падение спроса на нефть, который достигнет в апреле 29 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства. Аналитики Goldman Sachs считают, что в ближайшие месяцы цена Brent может опуститься до $20 за баррель. Цены на нефть начнут расти в III квартале, а к 2021 г. они могут достичь $52,5 за баррель, говорится в отчете банка.