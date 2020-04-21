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00:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти

Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.

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Скончалось169 502 +4 564
Выздоровело644 262 +32 382
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 20.04
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара на торгах Московской биржи вечером рос на 1,10 руб., до 75,09 руб., курс евро — на 1,21 руб., до 81,58 руб.

До этого за доллар давали 74,52 руб. Евро стоил 81,05 руб. Цена нефти WTI достигала абсолютного минимума — $0,1 за баррель.

Затем в ходе торгов стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус $40,32 за баррель. Контракты, исполняемые через месяц, торговались возле отметки $21.

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