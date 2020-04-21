00:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти
Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Курс доллара на торгах Московской биржи вечером рос на 1,10 руб., до 75,09 руб., курс евро — на 1,21 руб., до 81,58 руб.
До этого за доллар давали 74,52 руб. Евро стоил 81,05 руб. Цена нефти WTI достигала абсолютного минимума — $0,1 за баррель.
Затем в ходе торгов стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус $40,32 за баррель. Контракты, исполняемые через месяц, торговались возле отметки $21.