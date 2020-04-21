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11:55 (мск), источник: Ведомости

Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

Они боятся за свою доходность.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 21.04
Источник: Ведомости

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, ее подлинность и отправку подтвердили представители Союзмолока, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национального союза птицеводов, Союзроссахара. Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку.

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Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями. Одно из предложений — ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками. Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность производителей, объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов. Сейчас, когда расходы производителей растут, необходимо свести частоту акций к минимуму, считает он.

К сожалению, доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, признает президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков: акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности и т. д. С этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка, считает он. Исследовательская компания Nielsen последние несколько лет фиксировала рост доли акционных продаж товаров повседневного спроса. В 2019 г. она выросла еще на 3 процентных пункта до 56% в натуральном выражении в сравнении с 2018 г.

Запретить штрафы

Также авторы письма просят Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах поставки мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов питания. Беляков удивлен таким предложением: крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ, еще 20 марта решили временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров. «Магнит» не применяет штрафы при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков, говорит его представитель. У X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») действует мораторий на штрафы для поставщиков социально значимой продукции, сказал представитель компании.

Беляков напомнил, что крупнейшие ритейлеры также обнулили торговую наценку на некоторые социально значимые товары. В частности, об этом сообщали X5 Retail Group, «Магнит», Metro.

Странно, что производители предлагают обязательные меры, когда сети необходимые меры уже предложили добровольно, недоумевает Беляков.

Больше господдержки

Кроме того, отраслевые объединения предлагают увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев. В 2020 г. на эти цели запланировано 19,6 млрд руб., или 7% от всей госпрограммы на 2020 г., равной 283,6 млрд руб., рассказывала ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

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Эти средства аграрии обычно берут на покупку кормов, ветпрепаратов, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, перечисляет Белов. Максимальная ставка льготных кредитов сейчас 5%, а ранее удавалось получать кредиты под 2−3%, но банки уже повышают ставки, сетует он: бизнесу не хватает оборотных средств, таких кредитов может понадобиться больше. Поэтому авторы письма просят рассмотреть возможность снижения максимальной ставки до 2% и увеличения лимита на одного заемщика.

Средний размер процентной ставки Сбербанка по таким кредитам — 3−4%, говорит его представитель. Снижение ставки до 2% не позволит банку покрывать риски, поэтому для такой ставки необходимо пересматривать программу льготного кредитования Минсельхоза, считает он.

Средняя ставка Россельхозбанка по программе льготного кредитования — 2,97%, рассказал представитель банка. Он считает, что это хорошая ставка, которая позволяет сектору развиваться. Снижение максимальной ставки до 2% даст дополнительный импульс отрасли, но должна быть тогда и компенсация банку, указывает он.

По его словам, поддержка аграриев должна заключаться прежде всего в том, чтобы субсидирование ставки сохранялось для заемщиков при пролонгации льготных кредитов.
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Просьба не маркировать

Также производители продуктов просят отказаться от дополнительных требований к бизнесу. В частности, не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и производителей бутилированной воды.

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Маркировка молочной продукции станет обязательной с 2021 г., по маркировке воды эксперимент идет с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Эксперимент необходимо приостановить, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется, считает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Ситуация и без того сложная, а маркировка приведет к дополнительным затратам для бизнеса, говорит он. Представитель оператора маркировки — Центра развития перспективных технологий считает, что сроки позволяют успешно завершить пилотный проект по обоим видам продукции.

Представители Минпромторга и Минсельхоза на вопросы не ответили.

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