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16:36 (мск), источник: Life.ru

Банковская хитрость. Чем сейчас опасно досрочное погашение кредита

Россияне активно брали кредиты в марте, но уже в апреле стало понятно, что пандемия коронавируса затягивается. Ситуация на рынке труда тоже непростая. В результате многие заёмщики решили, что нужно гасить кредит досрочно. Только это не всегда выгодно, а может быть, и опасно. Лайф выяснил, с какими проблемами могут столкнуться заёмщики при досрочном погашении кредита.

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Источник: РИА "Новости"

Многие заёмщики думают, что досрочно выплатить кредит — самый лучший вариант действий в кризис. Это действительно правильное решение. Но только в том случае, если заёмщик собирался погасить кредит в ближайшее время и на это есть деньги. Причём не последние.

— В то же время, когда курс доллара растёт, есть и риск увеличения инфляции. В таком случае выгоднее выплачивать кредит в обычном режиме, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Дело в том, что инфляция просто «съедает» ставку по кредиту. В любом случае торопиться с досрочным погашением займа не стоит, пока не создана подушка безопасности.

Иначе, вернув долг банку досрочно и не имея запаса денег, очень легко можно опять пойти за новым кредитом. И не исключено, что под более высокий процент.
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Ещё один риск, с которым могут столкнуться заёмщики, быстро погасившие кредит, — это испорченная кредитная история. Вопреки распространённому мнению, банки вовсе не рады, если клиент возвращает им заём досрочно. Особенно если это происходит сразу же или через несколько месяцев после выдачи денег.

— Кредитование — это не благотворительность, а бизнес, — поясняет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Михаил Зельцер. — Банку выгодно привлечь клиента на обслуживание именно на длительный период. Таким образом он обеспечивает себе постоянный и прогнозируемый денежный поток.

По словам Михаила Зельцера, продолжительность кредита и размер платежей влияют на кредитный рейтинг, по которому оценивается надёжность заёмщика.

Больше всего банкам не нравится, если клиент делал досрочное погашение неоднократно. В этом случае его могут счесть непостоянным заёмщиком. В следующий раз в кредите могут отказать.

Также кредитную историю можно испортить, если допустить просрочку. В нынешней ситуации у многих заёмщиков такой риск возрастает. Как отмечает эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский, сейчас хорошей стратегией может стать частично досрочное погашение. Но и в этом случае не стоит пытаться платить больше ежемесячно, даже если с деньгами не очень хорошо. Иначе в будущем можно допустить просрочку по платежу. Это тоже негативно скажется на кредитной истории.

Источник: РИА "Новости"

Если же до окончания срока кредита осталось немного, то торопиться обычно не имеет смысла. Все основные проценты банку уже выплачены, как и расходы на страховку.

В этом случае бывает выгоднее положить свободные деньги на депозит. Доход может быть больше, чем переплата по процентам.
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— Сейчас, когда у многих есть риск снижения доходов, хорошо бы иметь запас денег в размере три-шесть среднемесячных расходов, включая платежи по кредитам, — рекомендует главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман. — По такому же принципу стоит выбирать график платежей после частичного досрочного погашения. Если уменьшить срок кредитования, но оставить сумму ежемесячного взноса, то в целом вы заплатите меньше процентов. Однако если есть необходимость снизить именно ежемесячный платёж, экономить «здесь и сейчас», то лучше сохранить период кредита.

Многие банки сейчас предлагают рефинансировать кредиты путём их досрочного полного погашения из нового кредита с более низким процентом. Здесь нужно скрупулёзно подсчитать, а есть ли экономия и насколько она существенна. Как поясняет Марк Гойхман, банк может предложить ставку на 0,2−0,3 процентных пункта меньше, но при этом у него будут дополнительные комиссии или более дорогая страховка. В результате банк переманивает себе клиента низким процентом, но заёмщик переплачивает ему за обслуживание кредита.

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Нина Важдаева

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