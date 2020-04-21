Банковская хитрость. Чем сейчас опасно досрочное погашение кредита

Многие заёмщики думают, что досрочно выплатить кредит — самый лучший вариант действий в кризис. Это действительно правильное решение. Но только в том случае, если заёмщик собирался погасить кредит в ближайшее время и на это есть деньги. Причём не последние.
— В то же время, когда курс доллара растёт, есть и риск увеличения инфляции. В таком случае выгоднее выплачивать кредит в обычном режиме, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Дело в том, что инфляция просто «съедает» ставку по кредиту. В любом случае торопиться с досрочным погашением займа не стоит, пока не создана подушка безопасности.
Иначе, вернув долг банку досрочно и не имея запаса денег, очень легко можно опять пойти за новым кредитом. И не исключено, что под более высокий процент.
Ещё один риск, с которым могут столкнуться заёмщики, быстро погасившие кредит, — это испорченная кредитная история. Вопреки распространённому мнению, банки вовсе не рады, если клиент возвращает им заём досрочно. Особенно если это происходит сразу же или через несколько месяцев после выдачи денег.
— Кредитование — это не благотворительность, а бизнес, — поясняет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Михаил Зельцер. — Банку выгодно привлечь клиента на обслуживание именно на длительный период. Таким образом он обеспечивает себе постоянный и прогнозируемый денежный поток.
По словам Михаила Зельцера, продолжительность кредита и размер платежей влияют на кредитный рейтинг, по которому оценивается надёжность заёмщика.
Больше всего банкам не нравится, если клиент делал досрочное погашение неоднократно. В этом случае его могут счесть непостоянным заёмщиком. В следующий раз в кредите могут отказать.
Также кредитную историю можно испортить, если допустить просрочку. В нынешней ситуации у многих заёмщиков такой риск возрастает. Как отмечает эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский, сейчас хорошей стратегией может стать частично досрочное погашение. Но и в этом случае не стоит пытаться платить больше ежемесячно, даже если с деньгами не очень хорошо. Иначе в будущем можно допустить просрочку по платежу. Это тоже негативно скажется на кредитной истории.
Если же до окончания срока кредита осталось немного, то торопиться обычно не имеет смысла. Все основные проценты банку уже выплачены, как и расходы на страховку.
В этом случае бывает выгоднее положить свободные деньги на депозит. Доход может быть больше, чем переплата по процентам.
— Сейчас, когда у многих есть риск снижения доходов, хорошо бы иметь запас денег в размере три-шесть среднемесячных расходов, включая платежи по кредитам, — рекомендует главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман. — По такому же принципу стоит выбирать график платежей после частичного досрочного погашения. Если уменьшить срок кредитования, но оставить сумму ежемесячного взноса, то в целом вы заплатите меньше процентов. Однако если есть необходимость снизить именно ежемесячный платёж, экономить «здесь и сейчас», то лучше сохранить период кредита.
Многие банки сейчас предлагают рефинансировать кредиты путём их досрочного полного погашения из нового кредита с более низким процентом. Здесь нужно скрупулёзно подсчитать, а есть ли экономия и насколько она существенна. Как поясняет Марк Гойхман, банк может предложить ставку на 0,2−0,3 процентных пункта меньше, но при этом у него будут дополнительные комиссии или более дорогая страховка. В результате банк переманивает себе клиента низким процентом, но заёмщик переплачивает ему за обслуживание кредита.