«Как фантики друг другу перепродают»: миллиардер Леонид Федун объяснил отрицательные цены на нефть

Миллиардер Леонид Федун объяснил падение цен на нефть WTI до отрицательных значений. «Это — чисто технический момент, закрытие майских контрактов идет», — заявил вице-президент «Лукойла» в интервью «Комсомольской правде», подчеркнув, что речь идет не о физических объемах нефти, а о контрактах.
«На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой — бумажной, которую — как фантики — друг другу перепродают», — отметил Федун.
По словам миллиардера, произошедший обвал отражает положение, при котором заканчиваются возможности по хранению нефти. Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть падает, а производители не прекращают добычу, ожидая, что конкуренты «умрут» раньше, отметил Федун.
Он напомнил, что основное хранилище американской нефти в Кушинге сейчас заполнено почти полностью. «И июльские контракты, которые должны будут, они как раз хранилище “прибьют”, если ситуация не поменяется», — предупредил Федун.
В случае с Urals и Brent в Европе ситуация «не такая катастрофическая», поскольку соглашение ОПЕК+ сняло давление с рынка, считает Федун. Миллиардер подчеркнул, что поставляемая из России нефть имеет несколько адресов, где есть достаточно большие хранилища. «Но есть такой риск, что в конце мая — начале июня такая ситуация может начаться в Европе», — сказал Федун.
«У них нет возможности по экспорту нефти в больших объемах, как у нас», — говорит он.
В понедельник, 20 апреля, цена фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений — на минимуме цена барреля достигала минус $40. Это значит, что производители нефти готовы платить покупателям, чтобы избавиться от запасов нефти в условиях переполненных нефтехранилищ — для некоторых производителей это дешевле, чем приостанавливать добычу или искать новые мощности для хранения сырья. Во вторник цены на майские фьючерсы, которые торгуются последний день, поднялись почти до $1,5 за баррель, в то время как июньские фьючерсы WTI дорожали примерно на $2, до $22,5 за баррель.