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10:13 (мск), источник: Forbes

«Как фантики друг другу перепродают»: миллиардер Леонид Федун объяснил отрицательные цены на нефть

Падение цен на нефть WTI произошло во время закрытия майских контрактов, когда на один физический литр торгуется примерно до 100 литров «бумажной» нефти, отметил совладелец «Лукойла», миллиардер Леонид Федун. По его мнению, ситуация с Urals и Brent в Европе «не такая катастрофическая», поскольку соглашение ОПЕК+ сняло давление с рынка.

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Источник: РИА "Новости"

Миллиардер Леонид Федун объяснил падение цен на нефть WTI до отрицательных значений. «Это — чисто технический момент, закрытие майских контрактов идет», — заявил вице-президент «Лукойла» в интервью «Комсомольской правде», подчеркнув, что речь идет не о физических объемах нефти, а о контрактах.

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«На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой — бумажной, которую — как фантики — друг другу перепродают», — отметил Федун.

По словам миллиардера, произошедший обвал отражает положение, при котором заканчиваются возможности по хранению нефти. Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть падает, а производители не прекращают добычу, ожидая, что конкуренты «умрут» раньше, отметил Федун.

Он напомнил, что основное хранилище американской нефти в Кушинге сейчас заполнено почти полностью. «И июльские контракты, которые должны будут, они как раз хранилище “прибьют”, если ситуация не поменяется», — предупредил Федун.

В случае с Urals и Brent в Европе ситуация «не такая катастрофическая», поскольку соглашение ОПЕК+ сняло давление с рынка, считает Федун. Миллиардер подчеркнул, что поставляемая из России нефть имеет несколько адресов, где есть достаточно большие хранилища. «Но есть такой риск, что в конце мая — начале июня такая ситуация может начаться в Европе», — сказал Федун.

По мнению вице-президента «Лукойла», падение цен на американскую нефть не ударит по России. Федун подчеркнул, что американский рынок замкнут.

«У них нет возможности по экспорту нефти в больших объемах, как у нас», — говорит он.

В понедельник, 20 апреля, цена фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений — на минимуме цена барреля достигала минус $40. Это значит, что производители нефти готовы платить покупателям, чтобы избавиться от запасов нефти в условиях переполненных нефтехранилищ — для некоторых производителей это дешевле, чем приостанавливать добычу или искать новые мощности для хранения сырья. Во вторник цены на майские фьючерсы, которые торгуются последний день, поднялись почти до $1,5 за баррель, в то время как июньские фьючерсы WTI дорожали примерно на $2, до $22,5 за баррель.

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