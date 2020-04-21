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12:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Доллар и евро подорожали на фоне падения цен на нефть

Курс рубля на московской бирже во вторник упал на фоне падения цен на нефть. Доллар впервые с начала месяца преодолел отметку в 76 рублей, евро стоит более 82 рублей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 21.04
Источник: GETTY IMAGES

Рубль дешевеет на фоне падения цен на марку европейского сорта Brent — фьючерсы на бирже ICE в Лондоне по июньским контрактам торгуются уже ниже 25 долларов за баррель, майские уже истекли.

Цены российской Urals привязаны к Brent, но обычно российская нефть стоит дешевле, чем Brent.

По оценке компании Argus, в понедельник баррель Urals с доставкой в Северо-Западную Европу стоил 17,51 доллара. Российское правительство ориентируется на данные Argus по ценам Urals при расчете экспортной пошлины и других показателей бюджета и налоговой системы. На бирже Urals не торгуется.

По состоянию на 11:40 мск июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 15% — до 22 долларов за баррель.

В понедельник вечером по московскому времени стоимость майского фьючерса американской нефти WTI достигла минус 40,32 долларов за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом.

Это значит, что производителям пришлось бы заплатить покупателям сырья, чтобы они его забрали. Чтобы не получить нефть на руки, они готовы были заплатить тем, кто по контрактным обязательствам должен был поставить эту нефть.

«Сегодня этот контракт торгуется последний день», — объяснял Би-би-си старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, крупный американский фонд US Oil Fund перекладывался из коротких контрактов в более длинные, что привело к резкому снижению цены WTI.

Трейдеры стали избавляться от истекающих сегодня, 21 апреля, месячных контрактов на поставки нефти, так как когда их заключали, эпидемия коронавируса в США только начиналась.

Еще одной причной стало переполненность нефтяных хранилищ: американские запасы нефти будут увеличиваться, и емкостей хранилищ для них может не хватить.
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Доступ к хранилищам в США будет исчерпан в течение следующих двух недель, заявил изданию Financial Times редактор информационного бюллетеня на тему нефти The Schork Report Стивен Шорк. Главное нефтяное хранилище в стране в Кушинге, Оклахома приняло уже 55 млн баррелей из 78 максимально возможных.

США за месяц стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран, и сейчас она не может избавиться от излишков нефти из-за недостатка экспортных мощностей, к тому же, спрос на нее упал. Мировой спрос на нефть обрушился вслед за экономической активностью в мире, примерно на 30%.

Речь идет только о майских фьючерсах, которые истекают 21 апреля. Июньские пока торгуются на уровне 21,49 долларов за баррель по состоянию на утро вторника по Москве. К 9:30 утра котировки майского контракта поднялись до положительных значений.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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10:56 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 21.04
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