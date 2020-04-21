Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции после пандемии коронавируса

По его мнению, нормы гигиены в пятизвездочных отелях, работающих по концепции all inclusive, находятся на самом высоком уровне. «Как вопросам безопасности пищевых продуктов и напитков, так и гигиене обслуживания клиентов всегда уделялось и будет уделяться повышенное внимание», — заметил он.
В то же время
Кроме того, считает Миллера, изменения могут коснуться шведского стола. Предполагается, что на смену привычному формату могут прийти заранее расфасованные по порциям блюда либо их начнет подавать сотрудник ресторана в средствах индивидуальной защиты.
20 апреля сообщалось, что в Турции анонсировали изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса. В частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Предполагается, что объекты размещения будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, а также регулярно проводить проверку здоровья всего персонала.
В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране зафиксировано свыше 90 тысяч случаев заражения, умерли более двух тысяч человек.