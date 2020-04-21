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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции после пандемии коронавируса

Турецкие отельеры не станут отказываться в будущем от системы «все включено» или «шведский стол», несмотря на пандемию коронавируса. Прогнозы по этому поводу раскрыл председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 21.04
Источник: al-grishin/CC0

По его мнению, нормы гигиены в пятизвездочных отелях, работающих по концепции all inclusive, находятся на самом высоком уровне. «Как вопросам безопасности пищевых продуктов и напитков, так и гигиене обслуживания клиентов всегда уделялось и будет уделяться повышенное внимание», — заметил он.

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«Мы находимся в группе максимального риска»

В то же время шеф-повар отельной цепочки Iberostar Мигель Миллера заявил, что гостиницам все же предстоит пересмотреть некоторые свои стандарты — например, ограничить вместимость столов в ресторанах (максимум пять-шесть человек) и расставить их на безопасном друг от друга расстоянии, проводить дезинфекцию мебели, подавать приборы в индивидуальных защитных упаковках, размещать емкости с антисептическими растворами, не использовать многоразовые тканевые салфетки и скатерти.

Кроме того, считает Миллера, изменения могут коснуться шведского стола. Предполагается, что на смену привычному формату могут прийти заранее расфасованные по порциям блюда либо их начнет подавать сотрудник ресторана в средствах индивидуальной защиты.

Председатель Института Всемирного туристического форума Булут Багчи заметил, что отели из-за новых требований и страхов клиентов и вовсе могут отказаться от открытого буфета в пользу ресторанов a la carte, обслуживание в которых будет включено в пакет all Inclusive.
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20 апреля сообщалось, что в Турции анонсировали изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса. В частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Предполагается, что объекты размещения будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, а также регулярно проводить проверку здоровья всего персонала.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране зафиксировано свыше 90 тысяч случаев заражения, умерли более двух тысяч человек.

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Турция может отказаться от системы «все включено»
Во время загрузки произошла ошибка.
22 августа 2018© Ньюстюб
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