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14:05 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

CNBC (США): это падение цены на нефть вовсе не так ужасно, как кажется, — и вот почему

Комментируя ситуацию с падением цен на нефть до отрицательных величин, эксперт объясняет негативную тенденцию на рынке углеводородов тем, что места в хранилищах для «черного золота» почти не осталось. Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе картина выглядит более оптимистично.

Источник: AP 2020

Происходит то, чего на нефтяном рынке никогда не случалось: цены на нефтяные фьючерсы стали отрицательными.

Хотя многие могут подумать, что это значит, будто отрицательными стали сами цены на нефть, здесь есть один нюанс. Коротко говоря, нет, не вся нефть бесплатна.

Картина на нефтяном рынке вовсе не так мрачна, как можно подумать, прочитав этот бросающийся в глаза заголовок.

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Фьючерсные контракты привязаны к определенной дате поставки. Ближе к дате истечения срока контракта цена фьючерсов обычно приближается к физической цене нефти, поскольку конечные покупатели — это такие предприятия, как нефтеперерабатывающие заводы или авиакомпании, которые и примут фактические поставки этой нефти.

Фьючерсные контракты в конечном счете представляют собой контракты на физическую поставку какого-либо товара или ценных бумаг. В то время как некоторые участники рынка пытаются спекулировать на эти контрактах, другие на самом деле покупают и продают их, потому что они действительно используют этот товар. Ближе к дате истечения срока контракта трейдеры просто начинают покупать фьючерсы со сроком истечения в следующем месяце. Те, кто остается на позиции до последнего дня, обычно покупают реальный товар.

Контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которые в понедельник, 20 апреля, упали более чем на 100%, — это фьючерсы WTI с поставкой в мае, и они истекают 21 апреля.

Поскольку пандемия коронавируса привела к беспрецедентному падению спроса и к стремительному заполнению всех хранилищ, спроса на эти фьючерсы, которые истекают 21 апреля, нет.

Именно поэтому цена на них стала отрицательной — то есть производители якобы готовы сами заплатить, чтобы сбыть эту нефть с рук, потому что на этой неделе на фоне карантинных мер по всей стране эта нефть никому не нужна.

Фьючерсные контракты торгуются помесячно. Фьючерсы на нефть с поставкой в июне понизились на 16% до 21,04 доллара за баррель.

То есть после того, как 21 апреля истекут майские контракты, нефть снова вернется к отметке около 20 долларов за баррель.

Нефтяной фонд США, который повторяет траекторию цен на различные нефтяные фьючерсы, только что упал на 10%. Если говорить о майских контрактах, то объем торговых операций тоже был относительно небольшим. По данным группы CME, этот объем составил 126 400. Для сравнения объем торговых операций на июньские контракты составил почти 800 тысяч.

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Джон Килдафф (John Kilduff) из Again Capital объяснил падение цены на майские фьючерсы тем, что «условия на физическом нефтяном рынке ужасны, поскольку места в хранилищах почти не осталось». По его словам, в долгосрочной перспективе картина выглядит более оптимистично. «Более высокая цена на фьючерсные контракты с более поздними сроками поставки указывает на то, что рынок ожидает определенного уровня взаимозачетов на рынке наличных сделок в течение следующих нескольких месяцев, — сказал он в интервью CNBC. — Учитывая быстрое уменьшение общего количества американских буровых вышек в эксплуатации и ожидаемое сокращение добычи членами группы ОПЕК+, это вполне обоснованное ожидание».

Тем не менее, добавил он, когда более поздние контракты будут приближаться к дате истечения срока, они тоже могут пуститься в свой собственный «марш смерти к сверхнизким ценам».

Пиппа Стивенс (Pippa Stevens)

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