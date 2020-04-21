16:18 (мск), источник: Ведомости
Цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года
Urals и Brent дешевеют вслед за обвалом цен на WTI накануне.
Цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10, свидетельствуют данные Refinitiv. В 12.13 мск Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене декабря 1998 г. — $8,48 за баррель.
Дешевеет и эталонная нефть марки Brent — июньские фьючерсы на североморскую смесь в 12.11 мск торговались на Лондонской бирже на уровне $19,32 за баррель. Цена на Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 г. Вчера вечером при обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил $25,49.
20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала она подешевела до $0,01 за баррель, а затем ее котировки стали отрицательными. Майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, торговались по $40 за баррель.
По мнению
Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам. И, безусловно, этому не нужно придавать
какую-тоапокалиптическую окраску.
От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. В мае, по прогнозам Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель. В бюджете на 2020 г. заложена цена $42,45 за баррель Urals, нефтегазовые доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продает накопленную в фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.
Алена Якушова, Ольга Петрова, Светлана Бочарова