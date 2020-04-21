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16:18 (мск), источник: Ведомости

Цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года

Urals и Brent дешевеют вслед за обвалом цен на WTI накануне.

Источник: AP 2020

Цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10, свидетельствуют данные Refinitiv. В 12.13 мск Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене декабря 1998 г. — $8,48 за баррель.

Дешевеет и эталонная нефть марки Brent — июньские фьючерсы на североморскую смесь в 12.11 мск торговались на Лондонской бирже на уровне $19,32 за баррель. Цена на Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 г. Вчера вечером при обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил $25,49.

20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала она подешевела до $0,01 за баррель, а затем ее котировки стали отрицательными. Майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, торговались по $40 за баррель.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обвал котировок на WTI — «чисто торговый момент» и «этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску». Руководство страны обладает необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий для российской экономики, подчеркнул Песков.

Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина

От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. В мае, по прогнозам Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель. В бюджете на 2020 г. заложена цена $42,45 за баррель Urals, нефтегазовые доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продает накопленную в фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.

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Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

Алена Якушова, Ольга Петрова, Светлана Бочарова

Что происходит с ценами на нефть?
Песков призвал не придавать обвалу майских фьючерсов на нефть апокалиптическую окраску
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15:55 (мск)© Ньюстюб
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