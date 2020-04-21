14:08 (мск), источник: Lenta.Ru
В Минкомсвязи предрекли сокращение количества СМИ
Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин предрек сокращение количества СМИ в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Волина, после пандемии коронавируса средств массовой информации станет на 10−15 процентов меньше. Он отметил, что сокращение их числа произошло бы и без новой инфекции, так как газет,
Он также заявил, что «профессиональные себе работу точно найдут».
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил