Глава РПЦ попросил освободить церкви от коммунальных платежей

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал предстоятель
Он указал, что церкви платят за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора деньгами, которые жертвуют прихожане.
Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства. В Минстрое предложили приходам индивидуально договариваться с поставщиками. Источник в «Газпроме» сообщил РБК, что компания будет отдельно рассматривать каждое обращение церкви. Холдинг нередко помогал РПЦ, напомнил он.
По вывозу мусора церквям нужно общаться с региональными операторами, заявили в Минприроды. Однако в компании «Эколайн», которая занимается отходами в Москве, дали понять, что у регоператоров нет возможности за свой счёт вывозить мусор.
Ранее РПЦ получила от властей скидку на газ в 20%. Этого послабления она добивалась на протяжении десяти лет. С помощью дешёвого газа церкви смогут сэкономить на электроэнергии и отоплении, если будут производить их сами на специальном оборудовании. Ресурсы пойдут на бытовые нужды священников и обогрев помещений для богослужений и молитвенных собраний.
В начале апреля Мишустин отменил пени за просрочку коммунальных платежей до начала 2021 года. Малому и среднему бизнесу предоставили рассрочку оплаты ЖКУ, отменили штрафы за неуплату, а также запретили ресурсовикам отключать их от услуг.
Артур Иванов