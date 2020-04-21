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17:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

Глава РПЦ попросил освободить церкви от коммунальных платежей

Патриарх Кирилл попросил правительство на время кризиса освободить церкви от коммунальных платежей и предоставить отсрочку. Глава РПЦ сообщил чиновникам, что пожертвований стало меньше.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
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Источник: РИА "Новости"

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал предстоятель премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он указал, что церкви платят за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора деньгами, которые жертвуют прихожане. Из-за пандемии коронавируса их стало гораздо меньше.

Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства. В Минстрое предложили приходам индивидуально договариваться с поставщиками. Источник в «Газпроме» сообщил РБК, что компания будет отдельно рассматривать каждое обращение церкви. Холдинг нередко помогал РПЦ, напомнил он.

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По вывозу мусора церквям нужно общаться с региональными операторами, заявили в Минприроды. Однако в компании «Эколайн», которая занимается отходами в Москве, дали понять, что у регоператоров нет возможности за свой счёт вывозить мусор.

Ранее РПЦ получила от властей скидку на газ в 20%. Этого послабления она добивалась на протяжении десяти лет. С помощью дешёвого газа церкви смогут сэкономить на электроэнергии и отоплении, если будут производить их сами на специальном оборудовании. Ресурсы пойдут на бытовые нужды священников и обогрев помещений для богослужений и молитвенных собраний.

В начале апреля Мишустин отменил пени за просрочку коммунальных платежей до начала 2021 года. Малому и среднему бизнесу предоставили рассрочку оплаты ЖКУ, отменили штрафы за неуплату, а также запретили ресурсовикам отключать их от услуг.

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18 апреля© Ньюстюб
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